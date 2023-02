Salvini: “Cospito deve stare in carcere”/ “Vino? Ue si tenga i suoi grilli e insetti”

Sono tanti gli argomenti che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha affrontato ieri sera durante la puntata di Dritto e Rovescio, su Rete 4. Si comincia parlando dell’istruzione e degli stipendi degli insegnanti, argomento di grande dibattito in queste ultime settimane: “Abbiamo un ministro della Lega, il professore Beppe Valditara, che dopo anni di chiacchiere, ha fatto per un milione e duecentomila insegnanti italiani l’aumento contrattuale più alto degli ultimi anni, 124 euro in busta paga per tutti. Gli altri hanno chiacchierato per anni, noi in tre mesi abbiamo aumentato gli stipendi”. Sul codice della strada: “Da ministro dei trasporti vedere che ogni fine settimana c’è una strage di giovani è inaccettabile. Sto mettendo mano al codice della strada. Bisogna portare l’educazione stradale nelle scuole, perché i ragazzi devono capire che quando prendono in mano una moto e una macchina possono rischiare molto per sé e per gli altri”.

Annunciata anche una stretta sui monopattini: “Se uno compra un monopattino che va a 40 o 50 km orari e sfreccia davanti alle scuole non va bene. Anche su questo metteremo mano al codice della strada”. Paolo Del Debbio ha poi incalzato Matteo Salvini sul tema degli anarchici alla luce della forte eco che sta avendo il caso Cospito in questi giorni: “L’anarchia l’ho studiata quando facevo il Classico, quando uno a 15 anni è un rivoluzionario, piuttosto che De Andrè che nei suoi testi diceva che non ci sono poteri buoni. E’ affascinante pensare ad un Paese dove non ci siano poteri poi però uno cresce, mette su una famiglia e si rende conto che ci sono delle regole, quindi se c’è questo signore che inneggia alla lotta armata… nel 2023 chi parla di armi, di bombe e di lotta armata allora è giusto che stia in carcere”.

MATTEO SALVINI: “SULL’IMMIGRAZIONE SIAMO TORNATI A METTERE DELLE REGOLE”

Sulle etichette sul vino, Salvini si dice ovviamente contrario: “Qualcuno vuole distruggere le aziende e danneggiare imprenditori e lavoratori italiani e non lo permetteremo. Loro si mangino grilli, insetti e i vermicelli, noi ci mangiamo pane salame, ci beviamo il nostro latte e ci beviamo il nostro vino perchè un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno”.

Sull’immigrazione: “Siamo tornati a mettere regole, devono venire in Italia brave persone, di criminali ne abbiamo già abbastanza senza farne arrivare altri migliaia, su questo spero che l’Europa non ci rompa le scatole”. Chiusura sulla flat tax Matteo Salvini ha spiegato: “A quelli che guadagnano tanti soldi non abbiano abbassato le tasse, gli stipendi che aumentiamo sono quelli di 15, 20 milia euro, così come le pensioni. La Flat Tax permette di avere una tassa semplice al 15%”.

