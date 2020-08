Salvini e Di Maio al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: il Parlamento serve ancora?

La politica nazionale si presenta praticamente tutta rappresentata al Meeting di Rimini 2020 per la quarta giornata della kermesse “Special Edition”: e così in un sol colpo, tra collegamenti e presenze fisiche, si presentano Luigi Di Maio (M5s), Roberto Speranza (LeU), Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI), Antonio Tajani (FI), Graziano Delrio (Pd) e Maurizio Lupi (Popolari) a discutere di Parlamento e futuro della politica, ad un mese esatto dal Referendum sul taglio dei parlamentari che inevitabilmente – se vincesse il Sì – cambierà la struttura di Camera e Senato per come li abbiamo conosciuti finora. “Il Parlamento serve ancora?”, è questo il titolo dell’incontro in due differenti sessioni che proveranno a ragionare con i protagonisti della politica sul rapporto tra Parlamento ed emergenza sanitaria, a partire dall’uso sistematico dei Dpcm fino agli scontri tra Governo e opposizione fino ad arrivare alle sfide del Recovery Plan e degli aiuti europei. In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, Illumia e SkyTg24, l’incontro avverrà a partire dalle ore 19 in Plenaria della Fiera di Rimini (Palacongressi) con prenotazione posti (avvenuta nei giorni scorsi, ndr) oppure con la diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini.

DIRETTA VIDEO STREAMING, IL FUTURO DEL PARLAMENTO

Nella prima sessione saranno presenti Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Roberto Speranza, Ministro della Salute, mentre nella seconda sessione il parterre del Meeting di Rimini ospiterà Maria Elena Boschi, Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati; Graziano Delrio, Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale Fratelli d’Italia; Matteo Salvini, Segretario Federale Lega; Antonio Tajani, Vice Presidente Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione per la Sussidiarietà), modera Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24 (la diretta video sarà inoltre trasmessa dalla tv all news di Sky). Il dibattito si articolerà in più fasi e con più temi toccati sull’assoluta attualità di Covid in rapporto alla politica, ma il Meeting ha pensato di presentare alcune domande che fungeranno da “cardine” per la discussione tra i big della politica nazionale. In particolare, durante la fase acuta della pandemia è emerso con forza una discussione già presente dalla crisi iniziata nel 2008/2009 se non prima ancora: quale è il ruolo del Parlamento? Esiste solo l’alternativa fra semplice approvazione delle decisioni del Governo o contrapposizione spesso litigiosa? È ancora immaginabile un Parlamento che dibatte nella diversità delle vedute ma in un orientamento comune sui temi essenziale per il futuro del Paese? Possiamo ancora pensare a proposte di legge importanti ed incisive? Da ultimo, non meno importante, «il dibattito democratico trova ancora nel Parlamento la sua forma più alta e significativa oppure viene sostituito sempre di più in questa funzione dai media, dai social e dalle piattaforme web?».





© RIPRODUZIONE RISERVATA