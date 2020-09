Salvini “Febbre e flebo cortisone”, scoppia caos/ Poi rassicura: “Negativo al Covid”

Le condizioni di salute di Matteo Salvini sono diventate un caso nelle ultime ore. Ieri durante un evento a Formello (Roma) aveva dichiarato di avere la febbre. “Scusate il ritardo, ma oggi era una giornata non partita benissimo. Sono stato due ore attaccato al cortisone”. E poi il leader della Lega aveva aggiunto, come si evince da un video pubblicato sul suo profilo Facebook: “Ci tenevo troppo ad essere qua, un po’ dolorante, un po’ febbricitante, però è bello esserci per viaggiare fra le idee”. Quindi aveva rivelato anche che il medico gli aveva suggerito di restare a casa. Queste parole del leader della Lega sono diventate un caso. Diverse persone si sono spaventate, in quanto erano state salutate da Salvini senza mascherina a margine della manifestazione. Poche ore dopo, però, il numero uno del Carroccio ha fatto sapere di essere risultato negativo al test sul coronavirus. “Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone”.

SALVINI “QUI CON LA FEBBRE” POI ATTACCA GIORNALISTI

Matteo Salvini se l’è presa con i giornalisti che hanno riportato la notizia nelle ultime ore. “Alcuni giornalisti evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo”, ha dichiarato il leader della Lega. Ai follower ha quindi spiegato di essere andato in ospedale per sottoporsi ad una flebo di cortisone in quanto aveva mal di schiena e dolore al collo negli ultimi giorni. Con la ripresa dei contagi di coronavirus, il fatto che Salvini avesse dichiarato di avere la febbre aveva creato qualche timore, anche perché si era fermato a salutare alcuni presenti senza mascherina. Sulla vicenda è intervenuto anche Ferdinando Fabi, vicecoordinatore della Lega a Formello, che ha voluto minimizzare il caso: “Non è colpa di Salvini se qualcuno o qualcuna, magari per mostrare un meraviglioso sorriso, ha fatto la foto senza mascherina”. Inevitabilmente però è scoppiato il caos e si è aperto anche un caso politico.





