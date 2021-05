Salvini: “Fedez-Pd-Conte-Rai: si censurano a sx”/ Video: “viva la libertà, ma sempre”

Alle ore 14.30 il segretario della Lega Matteo Salvini verrà intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live per fare il punto sull’attualità politica, inevitabilmente partendo dal gran caos avvenuto ieri in diretta tv nazionale sulla Rai per il monologo di Fedez: gli attacchi alla Lega sul Ddl Zan, la denuncia della presunta (tentata) censura di Rai 3 al suo monologo e le enormi polemiche politiche che ne hanno seguito, rendono incandescente il dibattito oggi tanto sul fronte politico della legge contro l’omofobia, quanto per la diatriba sulla Rai “lottizzata” dai partiti.

Annunciando la propria presenza su Canale 5 per parlare dell’attualità (oltre al Ddl Zan anche la battaglia della Lega contro il coprifuoco, le riaperture, il Recovery Plan e l’immigrazione), Salvini sui social pubblica un video dove spiega il suo punto di vista dopo le polemiche delle ultime 12 ore. «Io sono sempre contro ogni tipo di censura, viva l’arte, via la poesia, viva la musica e viva la libertà: ma la polemica tra Fedez e Rai, con Conte, Letta e Di Maio contro la Rai, è una polemica tutta a sinistra. Se la cantano, se la suonano e se la censurano tutti da soli».

LO SCONTRO SALVINI-FEDEZ SUL DDL ZAN

Non solo, Salvini spiega come la presunta censura tentata e lamentata da Fedez avveniva su Rai 3 ad opera di un dirigente che è stato portavoce di Walter Veltroni quando era sindaco di Roma. Per questo motivo, conclude il leader della Lega sul “nodo” Rai «se la risolvano tra di loro senza tirare in ballo la Lega o il Centrodestra». Sul tema invece più politico del Ddl Zan, l’ex Ministro degli Interni ribadisce la sua posizione: «se si invoca la libertà allora libertà sia sempre, quindi mi domando quelli che invocano la libertà per Fedez perché chiedano il bavaglio per Pio, Amedeo e la satira». A proposito di censura, conclude Salvini, «io sono contro la legge Zan che impone censura e galera per chi pensa che adozioni gay, utero in affitto e lezioni gender a bambini di 5-6 anni a scuola non siano il futuro del nostro Paese». La Lega ha presentazione una proposta di legge che aumenti ancora le pene per chi insulta, discrimina e picchi chiunque non la pensi come lui: però, chiarisce Salvini «nuove leggi che mettano il bavaglio non penso che servano a questo Paese che deve ripartire con libertà piena. Non c’è una sinistra che può decidere che cosa è bene e che cosa è male. Viva la libertà sempre e comunque». Ieri sera, rispondendo direttamente a Fedez dopo il monologo durissimo fatto in diretta Ra, Salvini aveva scritto su Facebook «Chi aggredisce un omosessuale o un eterosessuale, un bianco o un nero, un cristiano o un buddhista, un giovane o un anziano, rischia fino a 16 anni di carcere. È già così. Reinvito Fedez a bere un caffè, tranquilli, per parlare di libertà e di diritti. Il diritto alla vita ed all’amore sono sacri, non si discutono. Per me anche il diritto di un bimbo a nascere da una mamma e un papà è sacro, mentre il solo pensiero dell’utero in affitto e della donna pensata come oggetto mi fanno rabbrividire. Così come, da padre, non condivido che a bimbi di 6 anni venga proposta in classe l’ideologia gender, o si vietino giochi, canti e favole perché offenderebbero qualcuno. Non scherziamo».

