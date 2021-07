Salvini incontra Draghi/ “Green pass? No al modello francese, nessun obbligo”

No al modello francese per il green pass: netto il commento di Matteo Salvini dopo l’incontro con Mario Draghi. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, il segretario federale del Carroccio questa mattina ha avuto un summit con il primo ministro: dialogo a tutto tondo tra riforme, giustizia, fisco e pandemia. E, come dicevamo, green pass: «Nessun modello francese: chiedere il green pass per chi prende l’autobus o un caffè è fuori discussione».

Matteo Salvini, intervenuto ai microfoni dei cronisti, ha sottolineato che né lui né Draghi apprezzano le scelte estreme: «Se ci sono eventi particolarmente affollati, lo stadio, ci possono essere una richiesta di controlli sacrosanta. Il modello francese non è un modello».

«Il vaccino deve essere una scelta, non può essere un obbligo», ha ribadito Matteo Salvini prima di passare alle varie riforme in programma per il governo: l’ex ministro dell’Interno ha ribadito di condividere con Draghi l’urgenza di chiudere i capitoli relativi a giustizia, fisco e PA. «C’è totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna correre sulle riforme. Quindi la riforma della giustizia da portare in Parlamento e da approvare entro l’estate. Chiunque si metterà di traverso avrà nella Lega un avversario perché la situazione economica è positiva, è una estate con una crescita a doppia cifra. Lavoriamo con buon senso. Ho detto al presidente che la Lega c’è», le parole di Salvini.



