Salvini: “Lega non vota regolamento fondi Ue”/ Video: “ci riporta all’austerity”

Intervistato a “Mezz’ora in più” su Rai 3 il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato che la Lega domani a Bruxelles non voterà a favore del nuovo regolamento sui fondi europei, tema da mesi discusso parallelamente al dibattito sul Recovery Fund: «Domani c’è un voto a Bruxelles sul regolamento per usare questi soldi ed è un regolamento che non mi piace assolutamente, su cui non voteremo a favore, perché con questo regolamento rientra l’austerità che tutti abbiamo condannato sino a due mesi fa».

Secondo l’ex Ministro dell’Interno, il rischio di un regolamento del genere sull’erogazione dei fondi è che possano inserirsi nuove “clausole” sull’austerità sospese in questo anno di eccezionale crisi pandemica: «il taglio delle pensioni, il rinnovo del catasto per l’aumento dell’Imu, la patrimoniale sui risparmi in banca», secondo Salvini, «tutto potrebbe essere subordinato a quel regolamento. E allora io non lo voto».

LA “PRECISAZIONE” DI BAGNAI

Scendendo ancor di più nel dettaglio, Salvini conclude «Ti dicono: ti presto questi soldi a patto che torni a rispettare il rapporto del 3% deficit/Pil sennò ti taglio le pensioni e alzo le tasse». Nel pomeriggio è però sorto un mini qui pro quo sul lancio delle agenzie sull’annuncio dato dal leader della Lega in diretta da Lucia Annunziata su Rai 3: l’Ansa infatti titolava «Recovery, Salvini: voteremo contro regolamento Ue». Si è alzata però la protesta del responsabile economico della Lega, il senatore Alberto Bagnai che sul proprio canale Telegram scrive «sappiate che quando una frase viene attribuita a un leader politico da certi organi di stampa essa è quasi certamente falsa. In questo caso, ad esempio, potrete verificare a questo link, a -5 minuti dalla fine».

Le parole di Salvini sono infatti nel dettaglio le seguenti: «Un regolamento che non mi piace assolutamente, su cui non voteremo a favore, perché in questo regolamento rientra l’austerità che tutti abbiamo condannato fino a due mesi fa… Io questo nuovo regolamento non lo voto». E allora Bagnai torna all’attacco «Cioè ci asterremo, come vi ho detto nella mia ultima diretta FB. Il virgolettato dell’ANSA è totalmente farlocco, e vorremo poter dire, come la dott.ssa Annunziata, “questa è una notizia”. Ma non lo è: è la morte della democrazia, che, come ormai avrete capito, non fa notizia». In seguito l’Ansa rivede e corregge l’agenzia («Recovery, Salvini: non voteremo a favore regolamento Ue») e allora Bagnai conclude «Ma voi capite che uno deve avere gli occhi di Argo per star dietro a questa roba qui!».

Rapido fact-checking: https://t.co/doOspBDv6C. Forse non tutti sanno che non votare a favore può significare anche astensione. Ma naturalmente agli informatori attendibili fa comodo banalizzarci come bastian contrari. Peccato che i social consentano (per ora) di verificare. pic.twitter.com/JiNvT82Qub — Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) January 10, 2021





