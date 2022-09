Salvini: “Meloni avanti? I sondaggi non mi spaventano”/ “Priorità? Il caro bollette”

Matteo Salvini: “A me interessano i sondaggi delle piazze…”

Manca ormai poco più di una settimana al 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per scegliere Camera, Senato e indirettamente il prossimo esecutivo. Matteo Salvini, nonostante i sondaggi lo vedano dietro la Meloni di 10 punti percentuali, è positivo: “I sondaggi ci hanno sempre sottostimato, sia alle politiche 2018 che alle Europee 2019. A me interessano i sondaggi che faccio nelle piazze, spiega Salvini, dove la Lega attira migliaia di persone da Nord a Sud. Sono ottimista, non mi pongo limiti, sarei onorato di poter guidare il Paese, ma il mio futuro è nelle mani degli italiani. Ed è giusto così, si chiama democrazia e non mi spaventa”.

Nel caso in cui la Lega dovesse essere uno dei primi partiti, comunque, è escluso un governo con altre forze politiche contrarie. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spiega: “L’esperienza del governo di larghe intese è stata eccezionale, perché eccezionale era il momento di crisi per l’Italia dopo i disastri del Conte 2. Non potevamo restare indifferenti all’appello del presidente Mattarella, per aiutare il Paese a superare la crisi pandemica e gestire al meglio i fondi del Pnrr dopo la stagione dei banchi a rotelle e delle primule di Arcuri. Fra l’altro, al governo abbiamo impedito l’approvazione del ddl Zan”.

Secondo Letta, un Governo di destra sarebbe “un pericolo per la democrazia”. Matteo Salvini ha risposto così attraverso le pagine di Avvenire: “La Lega e il centrodestra governano da anni la maggioranza delle regioni. Vantiamo 800 sindaci, 6 governatori, migliaia di amministratori locali. Quelle di Letta non sono argomentazioni: è fango che finisce col fomentare i peggiori istinti degli estremisti di sinistra. Sta avvelenando il clima, attacca Salvini, come dimostrano le aggressioni ai gazebo della Lega e le minacce di morte ai leader del centrodestra. La Costituzione all’articolo 2 parla di solidarietà politica: le idee altrui vanno discusse e combattute, ma in una democrazia gli avversari devono essere sempre legittimati, altrimenti salta il patto repubblicano”.

Per il leader del Carroccio, al momento la priorità è risolvere la questione legata al caro bollette: “L’emergenza nazionale, come la Lega denuncia da mesi, è il caro bollette: dalla Cgia di Mestre agli industriali, dai sindaci ai governatori, molti chiedono interventi immediati. Servono almeno 30 miliardi oggi, per non spenderne domani tre volte tanto tra cassa integrazione, disoccupazione e impoverimento del Paese”. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, Salvini spiega che non ha intenzione di abolirlo: “Il reddito va mantenuto per chi non può effettivamente lavorare. Ma vanno tagliati sprechi e abusi, per destinare le risorse al taglio delle tasse o agli incentivi per le assunzioni. L’Italia e il Sud ripartono grazie al lavoro, non ai sussidi”.











