SALVINI, POST SU INSTAGRAM CONTRO STUPRATORE/ Ex tronista ed ex velina applaudono…

Cronaca, politica e spettacolo si mescolano in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su una vicenda molto grave: quella di una commessa 27enne di Osio Sotto (Bergamo) violentata la sera del 7 giugno mentre stava chiudendo il negozio. La giovane donna ha sporto denuncia e i carabinieri sono riusciti a risalire al senegalese Diop Moustapha, inchiodato dal Dna e risultato essere uno stupratore seriale. L’uomo, nell’aprile del 2014, fu arrestato per aver aggredito e molestato una donna nel parcheggio di un supermercato, sempre a Osio Sotto, rimediando una condanna definitiva a un anno e due mesi per violenza sessuale, con pena sospesa. Ciò significa che, a parte il primo giorno in carcere a seguito dell’arresto, il senegalese è sempre rimasto in libertà. Su questa storia Salvini è intervenuto commentando sui social:”Questa bestia non è l’unico colpevole della violenza, per cui dovrà stare un bel po’ di anni in carcere. Anche la “giustizia” che gli ha regalato la libertà in passato non è la Giustizia di un Paese civile”.

POST SALVINI CONTRO STUPRATORE: CHI COMMENTA…

Ma cosa c’entra lo spettacolo con questa terribile vicenda che denuncia le falle di una giustizia che spesso e volentieri si dimostra incapace di tutelare la sicurezza delle persone? Tra i commenti al post Instagram di Salvini spiccano infatti anche quelli di due donne famose dello spettacolo italiano, che da oggi verranno attribuite forse di simpatie “sovraniste”. La più celebre è certamente Maddalena Corvaglia, storica ex velina di Striscia la Notizia, che al post pubblicato da Salvini ha risposto con un applauso indicativo dell’apprezzamento per le parole del leader leghista. Più foriera di parole è stata invece la sarda Serena Enardu, popolare ex tronista di Uomini e Donne in cui diede vita ad una leggendaria storia d’amore (senza lieto fine) con Giovanni Conversano. Questo il suo intervento:”Chi stupra merita l’ergastolo…Chi stupra è come un assassino, se non peggio… chi stupra ha un’arma letale nella testa, niente e nessuno può disarmare uno stupratore… Chi sopravvivere ad uno stupro, donne e bambini sono rovinati per sempre!

Ci vuole giustizia! GIUSTIZIA VERA!”.

