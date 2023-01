Salvini, stretta su monopattini/ “Limite 20km orari, stop a vendita se…”

“Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani”: così in un lungo post il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il vicepremier di Giorgia Meloni ha acceso i riflettori sui dati legati ai morti in incidenti strada: “Per portare più sicurezza sulle strade stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzione”.

Ma non è tutto, Salvini ha posto l’accento anche sul dossier monopattini: “Stiamo anche lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati liberamente online, senza alcun controllo”.

L’annuncio di Matteo Salvini

Sempre a proposito dei monopattini, Matteo Salvini ha spiegato che il limite di velocità dei mezzi sarà fissato a 20 chilometri orari: “Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare. Insieme ad un controllo sulla velocità, sono in corso approfondimenti sui temi del casco, dell’immatricolazione e della targa. La sicurezza viene prima del business”. Diverse le reazioni alle parole del ministro dei Trasporti, un plauso arriva direttamente del Codacons: “Da anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini. Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali efficaci che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade. Solo tra il 2021 e il 2022 in Italia si sono registrati in totale 24 morti alla guida di monopattini, e il numero di incidenti gravi è in forte ascesa”. L’associazione ha inoltre chiesto all’esecutivo il divieto di utilizzo dei monopattini per i minori, insieme al casco obbligatorio, l’obbligo di targa e la copertura assicurativa al pari di ciclomotori e automobili e strumenti in grado di bloccare automaticamente il mezzo quando vi si sale in due persone.

