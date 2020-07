Salvini vs hater su Instagram/ “Faccio pubblicità? Sì, gratis! Bacioni, rosicone”

Reduce dalla bufera per il suo arrivo (con tanto di ritorno postumo) a Mondragone, Matteo Salvini deve fare i conti una nuova lite, questa volta via social network. Il segretario federale della Lega è finito nel mirino di un utente su Instagram per una foto postata sul celebre social. Attualmente in viaggio in direzione Liguria e Toscana per «sopralluoghi e incontri con sindaci, imprenditori e cittadini», l’ex ministro dell’Interno ha rivelato ai suoi follower di pranzare con alcune olive pugliesi dell’azienda Noberasco. Un’immagine che ha raccolto migliaia di like e di commenti, ma anche critiche, se non offese…

SALVINI VS HATER: “BACIONI, ROSICONE

Ad alcuni, ad un utente in particolare, la foto pubblicata da Matteo Salvini è apparsa come una vera e propria pubblicità all’azienda. «Usare la propria visibilità da senatore per far pubblicità (con possibili interessi). Che fenomeno», la grave accusa dell’hater, che ha ricevuto un’immediata, quanto sferzante, risposta da Salvini: «Se posso sostenere un’azienda italiana, che usa prodotti italiani, lo faccio con gioia, ovviamente gratis! Bacioni rosicone». Questo purtroppo non è stato l’unico messaggio ricevuto da Salvini, bersagliato da gravi offese, tra chi gli augura di morire e chi getta disprezzo su di lui e sul suo partito…





