Saman Abbas/ Fratello: “Strangolata da nostro zio”. Indagini con elettromagnetometro

Il caso di Saman Abbas ha tenuto banco anche nella puntata di “Storie Italiane” andata in onda oggi, martedì 8 giugno 2021, durante la quale è stato rivelato che il fratello della giovane avrebbe riferito agli inquirenti che a ucciderla sarebbe stato lo zio mediante la tecnica dello strangolamento, dato che non avrebbe avuto armi con sé. Nonostante sia trascorso un mese dalla sua scomparsa, le speranze di ritrovare il suo corpo sono molto forti e le indagini proseguono senza soluzione di continuità: in tal senso, domani saranno condotte ricerche con un elettromagnetometro collegato a un drone e con l’impiego dei cani molecolari.

Sulla questione è intervenuta Vladimir Luxuria: “Saman era una ragazza dolce, voleva truccarsi e farsi i selfie come tutte le sue coetanee. È stata condannata a morte dalla sua famiglia e per questo non voglio assolutamente sentire parlare di cultura e di religione”. La comunità islamica ha preso le distanze da qualsiasi forma di matrimonio combinato e il caso di Saman rappresenta soltanto la punta di un iceberg di un fenomeno ancora troppo presente.

SAMAN ABBAS: “SE NON MI SENTI TRA 48 ORE CHIAMA LA POLIZIA”

Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa da oltre un mese e che si sospetta ormai sia stata uccisa, forse dal suo stesso zio, si sentiva minacciata, tanto che a “Storie Italiane” è stato rammentato che aveva chiamato nelle ore precedenti una sua amica dicendole: “Se non mi senti, tra 48 ore chiama la polizia“. Due mesi prima si era rivolta ai servizi sociali perché si sentiva minacciata ed era stata portata in una casa protetta. Il 3 maggio 2021 gli assistenti sociali hanno bussato alla porta della casa della famiglia di Saman, che nel frattempo aveva scelto di tornare a vivere con i suoi cari. Il 30 aprile 2021 le telecamere hanno inquadrato Saman uscire di casa e andare verso i campi con i suoi genitori, poi poco dopo madre e padre tornano senza la figlia, il padre esce di nuovo e ritorna tenendo in mano lo zainetto che Saman aveva con sé nelle precedenti immagini.

