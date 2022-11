Saman Abbas, mandato di cattura per i genitori/ “Arrivata richiesta a polizia locale”

Saman Abbas, mandato di arresto del Pakistan verso i genitori

Alle 16.30 di ieri, ora pakistana, è arrivata una richiesta specifica di arresto dei genitori di Saman Abbas. A settembre del 2021 l’Italia aveva chiesto l’estradizione dei due: passato più di un anno, non è successo nulla fino a pochi giorni fa. Per fare qualcosa, qualcuno della famiglia di Saman Abbas in Italia avrebbe dovuto chiedere che qualcuno fosse arrestato. Su richiesta del Governo Italiano, c’è stato il passaggio mancante. La polizia locale in Pakistan ha dunque l’obbligo di ricercare i genitori: il provvedimento riguarderebbe sia la mamma che il papà della giovane uccisa.

Il mandato, però, non sarebbe arrivato per una denuncia arrivata da parte dei familiari: “È più probabile che questa sia un’iniziativa diplomatica. Il mandato di arresto è lo stesso per entrambi i genitori, hanno lo stesso capo di imputazione” spiega l’inviata di Quarto Grado.

Saman Abbas, l'esperta: "Apertura da parte del Pakistan"

Maria Josè Falcicchia, dirigente della seconda divisione dell’Interpol, spiega a Quarto Grado cosa potrebbe cambiare con il mandato di arresto a livello nazionale nei confronti dei genitori di Saman Abbas: “Nelle scorse settimane le autorità del Pakistan hanno ricevuto la fondatezza delle attività svolte in Italia. Dopo una valutazione molto lunga, visto che è un caso molto complicato e senza precedenti, hanno deciso di far propria la richiesta di arresto internazionale, emettendo un provvedimento nazionale, facendo richiesta alla polizia della regione locale“.

Secondo l’esperta dirigente della seconda divisione dell’Interpol, “L’Italia ha già chiesto l’estradizione. Il primo passaggio è trovarli e arrestarli. C’è un vecchio trattato che il Pakistan cita del 1972. Noi riteniamo che l’estradizione non sia esclusa. C’è l’estradizione di cortesia che spesso tanti Paesi adottano. Siamo fiduciosi per la sensibilità delle autorità pakistane. Questi due anni non sono stati privi di impegno per l’Interpol, per l’esperto della sicurezza in Pakistan, per l’Ambasciata e per tutti gli attori. Recentemente ci è stato anche un incontro di alto livello tra i nostri vertici con le Autorità del Pakistan a margine di un’importante riunione in India”.

