Saman Abbas, ricerche corpo in una porcilaia/ Fidanzato “Ora possono anche uccidermi”

Il giallo di Saman Abbas sarà oggi al centro della trasmissione Chi l’ha visto, in programma su Rai3 con tutti gli aggiornamenti in diretta. Negli ultimi giorni le ricerche del corpo della 18enne di origini pakistane si sono intensificate sempre di più nei campi di Novellara, da dove la ragazza è sparita da oltre un mese. Dallo scorso 20 maggio ad ora, infatti, quei campi sono stati setacciati in lungo ed in largo ma adesso, come riferisce Repubblica.it, il raggio di azione per trovare il corpo di Saman si allarga ulteriormente interessando anche una seconda porcilaia dismessa e distante appena un chilometro dall’azienda di Novellara dove la famiglia Abbas viveva e lavorava. Oltre ai carabinieri di Guastalla ed agli uomini della Forestale sono al lavoro anche le unità cinofile di Bologna. In corso anche delle verifiche approfondite sui fossi alla luce di alcune anomalie rilevate nel terreno.

Per gli investigatori non ci sarebbero dubbi: Saman Abbas sarebbe stata uccisa dalla famiglia dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato. Domani saranno ultimate le operazioni di scopertura delle serre in modo da consentire di completare tutte le verifiche del caso. A partire da domani, invece, sono in programma dei carotaggi più intensivi con strumentazioni specifiche che permetteranno di eseguire dei buchi con diametro maggiore in circa un centinaio di punti dopo l’elettromagnetometro ha evidenziato irregolarità.

SAMAN ABBAS, PARLA IL FIDANZATO A CHI L’HA VISTO

Nel corso della puntata di oggi di Chi l’ha visto sarà dato spazio alle parole del fidanzato di Saman Abbas. In una intervista rilasciata al programma di Federica Sciarelli, il 21enne non ha nascosto la sua paura ma ha comunque voluto parlare della drammatica vicenda nella quale anche lui avrebbe ricevuto delle gravi minacce, come emero in passato. “Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”, ha detto il ragazzo come anticipato dalla stessa trasmissione. Il 21enne anche lui pachistano come Saman, aveva presentato una denuncia ancora prima della sparizione della fidanzata, in cui sosteneva che il padre di Saman insieme ad altre persone si fosse presentato a casa dei suoi genitori minacciandoli: “Se tuo figlio non lascia Saman sterminiamo tutta la famiglia”, avrebbe detto secondo il ragazzo. “Avevamo segnalato, avevamo denunciato. Più di quello che abbiamo fatto, come dovevamo comportarci? Credevamo che saremmo stati protetti”, aveva confidato il giovane alla trasmissione Quarto Grado.

