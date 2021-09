Saman Abbas, zio Danish arrestato/ Tradito da un neo: sarà interrogato in Italia

Svolta nel caso Saman Abbas, la diciottenne pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) alla fine del mese di aprile e al centro di un autentico giallo internazionale. Come vi abbiamo raccontato ieri, è stato arrestato a Parigi lo zio della ragazza, Danish Hasnain, che entro 7-10 giorni dovrebbe essere condotto in Italia e messo a confronto dagli inquirenti con l’altro parente già in manette, Ikram Ijaz, cugino dell’adolescente sparita.

A fronte della zona indicata nella lettera anonima nella quale sarebbe stato gettato il corpo smembrato di Saman (Bagna nelle Valli, tra Novellara e Guastalla), il nucleo operativo dei carabinieri ha spiegato, è che si tratta di una zona molto vasta, delimitata da cinque canali di irrigazione. Sondarla richiederà tempo, anche se due di questi canali sono stati già ispezionati con tecnologie avanzate e canali molecolari, mentre altri tre non sono ancora stati analizzati. In queste ore sarà valutato il da farsi e se organizzare un’attività di indagine.

SAMAN ABBAS, ZIO DANISH TRADITO DA UN NEO

Stando a quanto emerso fino a questo momento e a quanto riferito dalla trasmissione “Storie Italiane”, su Rai Uno, altri connazionali avrebbero aiutato lo zio Danish a nascondersi in tutti questi mesi, ma l’uomo sarebbe stato tradito da un suo neo: nonostante all’inizio abbia cercato di sviare il riconoscimento, il suo segno particolare ha consentito alle forze dell’ordine di confermare la sua identità.

Il procuratore capo di Reggio Emilia ora lo attenderà in Italia per interrogarlo, nella speranza che possa emergere la verità sull’accaduto, con l’individuazione di elementi aggiuntivi per comprendere dove sia finita la povera Saman Abbas e capire se la lettera anonima contenga fondamenti di verità circa il tragico destino che parrebbe essere toccato alla ragazza. Le prossime settimane, in tal senso, potrebbero rivelarsi determinanti e consentire, finalmente, di fare luce su questa pagina di cronaca che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, anche se l’epilogo pare essere, purtroppo, già segnato.

