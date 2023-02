Saman Abbas, zio Danish Hasnain: “Non l’ho uccisa io”/ “Al mio arrivo era già morta”

“Non ho ucciso io Saman Abbas”: sarebbero state queste le parole pronunciate da Danish Hasnain, zio della 18enne originaria del Pakistan scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021 e il cui corpo privo di vita è stato ritrovato sepolto in un casolare nelle scorse settimane. A riferirlo è stata l’agenzia di stampa nazionale “ANSA”, secondo cui Hasnain avrebbe ammesso di avere accompagnato i due cugini della ragazza, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a seppellirne il cadavere, ma quando la giovane era già deceduta.

Secondo quanto si apprende, zio Danish, che il 18 novembre 2022 indicò il punto esatto in cui scavare per consentire agli inquirenti di trovare Saman Abbas, due giorni prima avrebbe domandato di interloquire con la polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia. L’uomo avrebbe asserito: “Voglio dirvi che io non ho ucciso Saman e per questo io non voglio avere la condanna che spetta invece a colui che l’ha fatto”. In base a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri e della Procura, Hasnain è considerato l’esecutore materiale dell’omicidio della nipote, ma la sua versione dei fatti differirebbe dalle ricostruzioni effettuate.

SAMAN ABBAS, LA VERSIONE DI ZIO DANISH: “HO SOLO ACCOMPAGNATO I SUOI CUGINI A SEPPELLIRLA”

Stando al suo racconto, la sera del 30 aprile 2021 Danish Hasnain sarebbe stato contattato da Shabbar Abbas, il padre di Saman, ma non gli avrebbe risposto. Successivamente, mentre dormiva, sarebbe stato raggiunto dai cugini e li avrebbe seguiti verso la dimora degli Abbas. Lì, in terra, fra le serre a lungo ispezionate dagli investigatori, avrebbe visto il cadavere della ragazza e i cugini avrebbero indicato in Nazia Shaheen, madre di Saman, la responsabile di quel delitto.

Zio Danish, però, ritiene che su questo punto abbiano mentito e che non sia lei l’esecutrice materiale. Dopodiché, il corpo di Saman Abbas sarebbe stato trasportato da Danish Hasnain e dai cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz nel casale diroccato in strada Reatino, dove c’era una pala già pronta per scavare. Nel frattempo, a Islamabad si è svolta una breve udienza per Shabbar Abbas, accusato dell’omicidio della figlia Saman: il giudice ha rinviato il procedimento al 7 febbraio e la richiesta di libertà provvisoria su cauzione dell’uomo sarà esaminata nel corso della prossima udienza.

