Saman Abbas, zio Danish nega omicidio “Incastrato”/ “Video con pale? Andavo all’orto”

Danish Hasnain si difende dall’accusa di aver ucciso la nipote Saman Abbas e ogni coinvolgimento nella vicenda della scomparsa della ragazza. Oggi pomeriggio si è tenuto l’interrogatorio davanti al gip Luca Ramponi. Si è concluso dopo meno di due ore e mezza, nelle quali il pachistano 34enne, secondo il Corriere della Sera, avrebbe sostenuto di essere stato «incastrato» per una questione di soldi e terreni. Per i carabinieri e la Procura di Reggio Emilia è lui l’autore materiale e l’organizzatore dell’omicidio della giovane sparita dal 30 aprile da Novellara dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. L’interrogatorio è avvenuto in un video collegamento dal carcere.

Saman Abbas, oggi interrogatorio zio Danish/ Il fratello della ragazza: "È stato lui"

Oltre al gip c’erano il pm Laura Galli e il maggiore Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia, ad ascoltare le parole dello zio di Saman Abbas. Danish Hasnain, che è difeso dall’avvocato Lalla Gherpelli, anche nelle udienze a Parigi ha sempre negato ogni responsabilità nel caso della nipote. Per quanto riguarda il video in cui è ritratto con pala e piede di porco insieme a due cugini, il 29 aprile, quando secondo gli investigatori avrebbero scavato la fossa alla ragazza: «Ha detto che andarono a fare lavori nell’orto».

Saman Abbas, zio Danish Hasnain estradato: atterrato a Bologna/ Atteso interrogatorio

SAMAN ABBAS, “ZIO SI DICHIARA ALL’OSCURO”

Fuori dal carcere il legale di Danish Hasnain ha spiegato che il suo assistito «si dichiara all’oscuro di cosa possa essere accaduto a Saman». Ma ritiene che si sia «allontanata volontariamente» proprio «in considerazione degli ottimi e affettuosi rapporti che aveva» con la ragazza. Questa sarebbe la versione ricevuta dal fratello Shabbar, padre di Saman Abbas, e dal fratello minorenne di lei, che attualmente si trova in una struttura protetta. Hasnain «tiene molto a proclamare la propria innocenza attraverso la stampa e i media», ha dichiarato l’avvocato Lalla Gherpelli, come riportato dal Corriere della Sera.

Shabbar, padre Saman Abbas: chi è?/ "Si era incattivito, beveva e litigava con tutti"

Anche se non ha voluto accusare nessuno, lo zio di Saman Abbas ha ventilato la possibilità che il nipote abbia lanciato accuse nei suoi confronti perché «spaventato e condizionato dal padre Shabbar, anche in considerazione di un potenziale vantaggio di natura economica che deriverebbe dalla sua condanna». Il legale, infatti, ha spiegato che i due fratelli in Pakistan «sono comproprietari di un terreno e qualora lui fosse condannato spetterebbe di diritto a Shabbar».



© RIPRODUZIONE RISERVATA