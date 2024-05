Samanta Togni: “Mio marito Mario? L’ho seguito a Dubai, poi sono tornata”/ “Non è facile ambientarsi…”

Una carriera ricca, densa di opportunità e sogni realizzati; di questo e tanto altro ha parlato Samanta Togni ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo. La ballerina non poteva non menzionare anche la sua realtà sentimentale, da diversi anni condivisa con il marito Mario. Già in passato la conduttrice aveva raccontato di come il colpo di fulmine tra loro fosse scattato grazie ad un incontro in treno e da allora non si sono più lasciati.

Samanta Togni ricorda Fabrizio Frizzi: "Una bellezza umana rara"/ "Vivo a Dubai con mio marito Mario Russo"

“Lui lavora a Dubai? Faccio avanti e indietro; fino ad ora avevo messo avanti sempre il mio lavoro, quindi ho pensato che i miei rapporti non sono mai evoluti perchè non ho dedicato abbastanza impegno e tempo. Quindi ho detto: ‘Lo seguo’, ma sono tornata…”. Questo il racconto di Samanta Togni a proposito degli albori del suo amore per il marito Mario. Con una buona dose di ironia, la ballerina ha spiegato come, nonostante la distanza geografica, sia riuscita a trovare il suo equilibrio sia personale che professionale. “A parte gli scherzi, Dubai è un posto molto bello dove ho trovato persone meravigliose e dove sto sviluppando dei progetti, non è facile ambientarsi”.

Samanta Togni a La Volta Buona: “Tra me e mio marito Mario 5 ore di viaggio, però…”

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista – parlando di suo marito Mario – Samanta Togni ha spiegato come a Dubai abbia tentato anche di realizzare un nuovo baricentro professionale. “A Dubai ho aperto una scuola; è andata bene, solo che dovevo fare 5 ore di danza al giorno e non ho più vent’anni. Alla fine l’ho chiusa perché ero stanca e poi ho un legame fortissimo con l’Italia. Mio marito è lì da solo? Alla fine sono 5 ore di viaggio… Io lavoro da sempre, mi nutro delle cose che faccio, è stato un passo piuttosto difficile”. Per concludere con dolcezza la sua intervista a La Volta Buona, Samanta Togni ha osservato una serie di scatti romantici con tanto di sottofondo musicale proprio al fianco di suo marito Mario.











