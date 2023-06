Samanta Togni ricorda Fabrizio Frizzi: “Una bellezza umana rara”/ “Vivo a Dubai con mio marito Mario Russo”

Samanta Togni e l’esperienza a Ballando con le stelle con Fabrizio Frizzi

Samanta Togni, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 23 giugno, ripercorre la propria carriera soffermandosi sull’esperienza come maestra di Ballando con le stelle iniziato con Fabrizio Frizzi di cui, ancora oggi, conserva un ricordo bellissimo. “Ho avuto la fortuna di conoscere una bellezza umana rara. Lui è un uomo bello nella vita e nel lavoro e ho avuto una grandissima fortuna“, spiega la Togni che, poi, ricorda le doti non da perfetto ballerino dell’amatissimo conduttore. “Quando sono arrivata avevo 23 anni. Ero giovanissima e inizialmente Ballando è partito come un format sul quale scommettere e sul quale la Rai sembrava non crederci perché, se non ricordo male, erano previste solo quattro o cinque puntate”.

A Ballando, poi, Samanta ha trovato anche l’amore con Stefano Bettarini: “Ero giovane e comunque credo che in tutti i luoghi di lavoro nascano degli amori, ma a parte Natalia Titova e Massimiliano Rosolino che hanno una bellissima famiglia, non ricordo altri amori durati nel tempo”, spiega.

Samanta Togni e il marito Mario Russo

Non solo Ballando con le stelle e la straordinaria carriera da ballerina tra gli argomenti affrontati da Samanta Togni nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. Attualmente, infatti, Samanta è sposata con Mario Russo che ha incontrato in treno e con il quale c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha stravolto tutta la sua vita. Samanta, infatti, incontrando Mario Russo, ha deciso di fare l’importante passo del matrimonio e di seguirlo anche in un altro Paese.

Il marito della Togni è un chirurgo plastico che lavora tra l’Italia e l’estero. Per il lavoro del marito, così, Samanta ha deciso di seguirlo trasferendosi a Dubai: “Ho scelto di seguire mio marito, ma torno in Italia spessissimo, anche una volta a mese”, racconta.

