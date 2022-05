Samuel Romano, ex fidanzato Isabella Ragonese/ “Amare è soprattutto conoscenza”

Samuel Romano, leader dei Subsonica: la relazione con Isabella Ragonese

Samuel Romano, frontman dei Subsonica, è stato fidanzato con l’attrice Isabella Ragonese. I due artisti hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori. “Sono attratta da uomini con interessi diversi dai miei. Amare per me è soprattutto conoscenza, esplorare il mondo dell’altro”, aveva detto l’attrice a Vanity Fair all’epoca della sua relazione con Samuel. Nella stessa occasione Isabella Ragonese aveva espresso il desiderio di diventare madre: “Solo se avvenisse spontaneamente. Vorrei riuscire a non sentirmi una donna finita se non dovesse capitare. Vedremo la vita dove mi porterà, bisogna accettare quello che arriva, volere una cosa a tutti i costi non mi appartiene”. Non sono noti i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione. La Ragonese ha continuato a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Isabella Ragonese: “Mi sono innamorata spesso”

Nel 2017 in un’intervista a Vanity Fair, Isabella Ragonese ha parlato della sua vita privata, senza entrare nei dettagli: “Mi sono innamorata spesso: innamorarsi è un’esperienza che ti cambia totalmente, anche il viso. E l’ho fatto di uomini sempre molto diversi tra loro. Penso che questa sia una cosa di noi donne, per cui amare è anche un’esplorazione, un apprendimento. Ti innamori di qualcuno che ti aiuterà a scoprire qualcosa di cui in quel momento hai bisogno, o paura”. L’attrice ha aggiunto: “Crescendo ho capito, però, che non mi piacciono le dipendenze. Se dipendi da qualcuno non vedi più la persona, ma il bisogno. In generale non amo che gli altri diventino i miei punti di riferimento: è una responsabilità troppo grossa da mettere sulle spalle di qualcuno”.

