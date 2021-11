Samuele Barbetta di Amici 2020 a Tu si que vales/ De Filippi stupita: il retroscena

Le anticipazioni trapelate qualche settimana fa lo avevano annunciato: Samuele Barbetta, il ballerino di Amici 2020, sarebbe tornato in TV in un altro programma di Maria De Filippi. Quel programma è Tu si que vales e Samuele si esibisce ma non sa solo: con lui c’è tutta la sua compagnia, la De Anima, che conta tra i suoi componenti anche la sua fidanzata Claudia. Maria De Filippi riconosce subito il suo ex allievo ma è Giulia Stabile la più estasiata e felice nel rivederlo. Dopo l’esibizione, Sam saluta Maria e gli altri, poi presenta la compagnia: “Questi sono i De Anima, io sono il direttore artistico di questa compagnia e in generale creiamo cose insieme, ci diamo molto supporto e siamo amici.” Maria fa i complimenti a Samuele: “Sei sempre molto bravo. Lui ha fatto Amici lo scorso anno e sono convinto che lui farà questo nella vita, ne sono convinta da quando l’ho visto la prima volta.”, dice poi ai colleghi giudici e per dimostrarlo chiede al ballerino e alla sua compagnia un’improvvisazione. Tutta la giuria è rapita dalla coreografia improvvisata. Sam e la sua compagnia conquistano 4 sì e il 96% di gradimento del pubblico in studio.

Tu si que vales 2021/ Diretta: Tecla sul palco con Alfa e l'aneddoto sul cognome

LEGGI ANCHE:

Raffaella Mennoia "Uomini e Donne? Non faccio caccia alle streghe"/ "Tutti vogliono innamorarsi"Uomini e Donne, choc in studio/ Luca Salatino: quando sono nato mamma è entrata in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA