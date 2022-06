Samuele Bersani/ La sua carriera iniziata grazie a Lucio Dalla

Samuele Bersani, successi e vita privata

Samuele Bersani, classe 1950, è uno degli artisti con il maggior numero di riconoscimenti dal Club Tenco. Sin da piccolo ha avuto una grande passione per la musica e per il canto, il padre era un flautista e un poeta. Da piccolo i suoi genitori gli facevano ascoltare tanta musica che a lui non piaceva, ma oggi li ringrazia e li omaggia all’interno dei suoi brani, perché quella musica gli è stata molto utile. La sua carriera inizia grazie a Lucio Dalla, che a Bologna nel 1991 lo nota e lo fa esibire ad ogni apertura di un suo concerto. Incide album che parlano spesso della società e tematiche importanti come “Amen”, poi ottiene maggiore successo con l’album “Freak”.

Una carriera che ha un punto di svolta nel momento in cui si trova a scrivere un brano proprio per Lucio Dalla: “Canzone”. Da quel momento in poi Samuele Bersani ha davanti a se numerosi successi, le esperienze a Sanremo, collaborazioni importanti e i suoi brani diventano anche le colonne sonore di alcuni film noti come: “Chiedimi se sono felice” con Aldo, Giovanni e Giacomo. Riguardo alla sua vita privata, l’artista è molto riservato ma non sembra avere moglie o figli.

Samuele Bersani è uno dei cantanti che si esibiranno a “DallArenaLucio”

Chi se non Samuele Bersani poteva cantare in onore del grande Lucio Dalla? Il cantante ha iniziato la sua carriera grazie a lui e adesso è pronto ad omaggiarlo dopo 10 anni dalla sua scomparsa a “DallArenaLucio”. I conduttori Fiorella Mannoia e Carlo Conti, hanno scelto alcuni cantanti che canteranno le canzoni più belle di Dalla e racconteranno “il loro Lucio”. In seguito gli artisti potranno anche cantare i loro brani. Samuele Bersani è pronto per quella che i conduttori definiscono “una festa più che un omaggio”, nonostante abbiano anche spiegato che lui e gli altri cantanti hanno avuto difficoltà nella scelta dei brani. Nel frattempo, nelle ultime settimane, il cantante ha annunciato il proseguimento del suo tour del 2022 “Cinema Samuele Tour 2022”.

Un tour estivo in cui canterà i brani dell’album che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come miglior album assoluto dell’anno e numerosi apprezzamenti dalla critica. Canterà anche altri brani importanti che hanno costituito i suoi 30 anni di carriera e ad accompagnarlo in questo percorso ci saranno anche altri musicisti.











