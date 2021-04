San Giovanni Battista de la Salle/ Il 7 aprile si celebra il Patrono degli insegnanti

San Giovanni Battista de la Salle si celebra oggi, 7 aprile, dalla chiesa cattolica. Viene ricordato soprattutto per essere stato il fondatore della prima congregazione laica e per aver dato un grande impulso al sistema scolastico francese. Viene considerato il Santo Patrono di ogni tipo di docente, degli educatori e degli insegnanti. Nell’iconografia classica viene rappresentato sempre con l’abito da sacerdote e alcuni libri in mano, inoltre non mancano mai i fanciulli che furono oggetto della sua opera di canonizzazione.

San Giovanni Battista de la Salle, la vita del Beato

San Giovanni Battista de la Salle nasce il 30 aprile del 1651 da una nobile famiglia di Reims. Nonostante i genitori sognassero per lui la carriera legale, come il resto della famiglia, il giovane spiega immediatamente che sente una certa vocazione religiosa e quindi si iscrive in seminario. Diventa, così, sacerdote, prende la laurea in teologia e viene incaricato dall’arcivescovo di fondare delle scuole religiose nelle quali accogliere i bambini meno fortunati, che non hanno i fondi per poter frequentare la scuola. Inizia il suo lavoro con molto impegno ma, fin dalle prime istituzioni di scuole cattoliche, si rende conto che ciò che manca non sono tanto gli edifici ma soprattutto i bravi insegnanti, che vedano l’educazione dei fanciulli come una missione. Inizia così a cercare dei giovani volenterosi e preparati disposti a rinunciare ad una famiglia, fare voto di castità e dedicarsi all’insegnamento come se fossero sacerdoti pur rimanendo laici. Nel 1685 a Reims fonda la prima scuola laica per insegnanti, al fine di trasmettere tutte le competenze necessarie per riuscire a trasmettere a propria volta le competenze agli alunni. Giovanni dedica tutta la sua vita a questa missione, fino a quando si spegne il 7 aprile del 1719, dopo aver lasciato tutti i suoi incarichi poco prima che le sue condizioni di salute peggiorassero. I suoi seguaci, però, continuarono la sua opera, fondando una dopo l’altra una serie di scuole dedicate ai ragazzini più bisognosi sia di una guida spirituale che di una formazione pratica.

Gli altri Beati di oggi

Altri Santi e Beati che condivido con San Giovanni Battista de la Salle il giorno del 7 aprile sono sant’Alberto, san Calliopo, sant’Ermanno, san Guron, beata Orsolina e san Pelusio.

