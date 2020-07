San Lorenzo/ Video, il 21 luglio si celebra il patrono di Brindisi

Il 21 luglio si celebra San Lorenzo come ogni anno. Lorenzo da Brindisi (22 luglio 1559 – 22 luglio 1619), nato come Giulio Cesare Russo, era un sacerdote cattolico romano e un teologo, nonché un membro dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Nato a Brindisi , nel Regno di Napoli , da una famiglia di mercanti veneziani, era un esperto linguista, oltre al suo italiano nativo, sapeva leggere e parlare latino, ebraico, greco, tedesco, boemo, spagnolo e francese fluentemente. Fu ordinato sacerdote all’età di 23 anni. Beatificato il 1 ° giugno 1783 e canonizzato come santo l’8 dicembre 1881. Dopo la morte prematura dei suoi genitori, fu cresciuto da suo zio. Si unisce ai Cappuccini di Verona come Fratello Lorenzo. Quando chiese di essere ammesso come religioso nei Padri Cappuccini, il superiore lo avvertì che sarebbe stato molto difficile per lui sopportare quella vita dura e austera. Il giovane gli chiese: “Padre, ci sarà un crocifisso nella mia cella?” “Sì, ci sarà”, rispose il superiore. “Bene, questo è abbastanza per me. Guardando Cristo crocifisso, avrò la forza di soffrire per amore di Lui, ogni sofferenza.” La facilità di Lorenzo di imparare le lingue e di memorizzare tutto ciò che leggeva, stupì i suoi superiori e confratelli. Riusciva a recitare a memoria interi capitoli della Bibbia e molte altre pagine di libri devoti. La sua capacità di predicare era così eccezionale, che pur essendo un semplice seminarista, era già stato assegnato a predicare nei 40 giorni di Quaresima al Duomo di Venezia per due anni di fila.

Papa Clemente VIII gli assegnò il compito di predicare agli ebrei in città. Era così competente in ebraico che i rabbini presumevano che fosse stato un convertito dal giudaismo. A partire dal 1599, promuovendo la Controriforma, riportò molti protestanti alla fede cattolica. Nel 1601, fu cappellano imperiale per l’esercito di Rodolfo II, guidò poi l’esercito durante la liberazione Székesfehérvár, armato solo di un crocifisso. Nel 1602 fu eletto vicario generale dei frati cappuccini , a quel tempo il più alto grado dell’Ordine. Entrò al servizio della Santa Sede , diventando nunzio apostolico a Baviera. Dopo essere stato nunzio in Spagna, si ritirò in un monastero nel 1618. Morì il giorno del suo compleanno, a Lisbona. Le opere complete di San Lorenzo da Brindisi furono pubblicate in 15 volumi, tra il 1926 e il 1956. I suoi manoscritti originali comprendono 13 volumi in pergamena e si trovano presso l’Archivio dei Cappuccini di Mestre. Fu sepolto nel Convento de la Anunciada delle Clarisse a Villafranca del Bierzo , in Spagna.

San Lorenzo, il patrono di Brindisi

San Lorenzo è il Santo patrono di Brindisi, capoluogo pugliese che affaccia sull’Adriatico, è sempre stata una città di passaggio, un porto di ingresso durante la Magna Grecia, durante il regno dei Normanni fu il principale porto di imbarco per le Crociate. Il porto naturale ha sempre attratto visitatori e commercianti. È anche la porta di accesso al Salento, la costa incontaminata della Puglia con le sue città barocche. Il centro storico accoglie i visitatori con grandi cancelli e porzioni di antiche mura protettive. La cattedrale è dedicata a San Giovanni Battista e ci vollero quasi cinquant’anni per costruirla. I patroni di Brindisi sono Teodoro di Amasea e Lorenzo da Brindisi, che si festeggiano rispettivamente il 9 novembre e il 21 luglio. Numerose sono le feste patronali in onore dei Santi, come “La sagra di San Lorenzo da B. all’Arcella” (Padova) che si tiene solitamente dal 22 al 30 giugno e i primi giorni di luglio, oppure la Festa patronale di San Teodoro e San Lorenzo che si tiene nell’omonima città.

