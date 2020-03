San Tiziano/ Video, il 3 marzo si celebra il martire delle persecuzioni romane

San Tiziano si celebra il 3 marzo. Il Beato è stato un vescovo vissuto intorno al 450 d.C. Negli annali storici non sono presenti informazioni circa la sua vita e le sue opere. Da un’attenta ricerca si scopre che fu perseguitato e divenne martire durante le varie persecuzioni romane. Si distinse nelle sue opere misericordiose a sostegno dei poveri e bisognosi. Si spogliò di tutti i suoi avere per donarli ai più poveri della società. Passava ore interminabili alla confessione dei peccatori e alla redenzione dell’anima. Visse tutta la sua vita apostolica nella chiesta bresciana, dove si dedicò ai più umili. Si dedico negli ultimi anni della sua vita al ripristino delle chiese cristiana. Supportava l’attività dei fedeli nelle campagne e nelle città che circondavano la sua sede vescovile. Durante le sue omelie chiedeva sempre il sostegno dei ricchi e prosperi cittadini a favore delle attività caritatevoli della chiesa nei confronti degli orfani e delle vedove.

San Tiziano, il suo grande cuore

Nei periodi di estrema povertà per San Tiziano si racconta che aprisse la sua casa e accoglieva tutti i bambini che non avevano una famiglia su cui contare. Tante sono le opere misericordiose compiute dal santo, tutte fatte nel nome della passione e del bene di Cristo e dell’intercessione di sua madre Maria Santissima. Diversi sono i miracoli che vengono ascritti al vescovo, compiuti sia da vivo che da morto. Tiziano morì nel 526, fu sepolto nella cattedrale a lui intitolata. Qui vengono ancora oggi conservate le sue spoglie, meta di pellegrinaggio da chi cerca grazia e aiuto per la propria famiglia.

Le commemorazioni e gli altri Beati del giorno

Il 3 marzo è il giorno dedicato alla commemorazione di San Tiziano. Diverse sono le chiese lombarde che dedicano celebrazioni e omelie al santo vescovo. Nelle chiese bresciane sono diversi i dipinti e le statue che raffigurano il santo, nei momenti di vita vescovile. Brescia è una grande città lombarda, crocevia di attività commerciali e ricreative. Offre diversi svaghi grazie alla possibilità di raggiungerla con mezzi pubblici. Diverse sono le possibilità di svago offerte. Nello stesso giorno si celebrano i Santi Cleonico ed Eutropio, Emiterio e Cheledonio, martiri.

Video, la Solenne pontificale 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA