Sandra Mondaini, com’è morta?/ La crisi respiratoria dopo la scomparsa di Raimondo

Com’è morta Sandra Mondaini? I meno giovani, molto probabilmente, ricordano bene che la famosa attrice si spense praticamente assieme al suo compagno di sempre, il marito Raimondo Vianello. Per la precisione, i due iconici personaggi televisivi hanno lasciato questo mondo praticamente insieme, a distanza di appena cinque mesi. Il primo ad andarsene fu Raimondo Vianello, a causa di alcuni problemi ai reni, poi lei per via di una insufficienza respiratoria, che si rivelò letale. La scomparsa ravvicinata di Sandra e Raimondo Vianello fu un duro colpo per i tanti fan, ma in generale una grave perdita per il mondo della televisione, che si poggiava con convinzione e orgoglio su una coppia amatissima.

Sandra Mondaini, il declino e il vuoto dopo la morte di Raimondo Vianello

Il giorno in cui Sandra Mondaini diede l’addio a Raimondo Vianello pubblicò un necrologio completamente in bianco, “per non dire banalità”. Una decisione che spiazzò tutti quanti, lasciando buona parte del pubblico commosso e senza parole. Molti fan restano convinti che il vuoto lasciato dalla sua dolce metà abbia inciso significativamente nel declino fisico di Sandra Mondaini. Certo è che nonostante sia passato parecchio tempo dalla loro morte, il 2010, entrambi gli attori conservano un posto tra i personaggi immortali del mondo dello spettacolo. Nessuno mai è riuscito ad eguagliare o ricalcare il loro stile unico ed inimitabile.

