Sandro Giacobbe, tumore prostata/ “Anche mio figlio Andrea ha sconfitto il cancro”

Qualche anno fa Sandro Giacobbe ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro un tumore alla prostata. Dopo la scoperta del male nel dicembre 2014, il cantante genovese si è sottoposto a un delicato intervento a febbraio 2015. Fortunatamente l’operazione a avuto esito positivo, e Giacobbe è completamente guarito: “La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi. E sono ancora qua”, ha detto ospite nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live. E ha aggiunto: “Quella alla prostata in sé è un’operazione semplice, ma può dare due controindicazioni, l’incontinenza e la perdita della potenza sessuale. Quando mi sono risvegliato ho sentito per la prima volta la voce del professore che mi ha operato, che mi ha detto: Abbiamo salvato sia la tua vita che tutto il resto”.

Sandro Giacobbe: il tumore del figlio Andrea

Già in passato, Sandro Giacobbe aveva dovuto fare i conti con la malattia, quando al figlio Andrea è stato diagnosticato un cancro. Nel 1997 Andrea ha 13 anni e vuole solo giocare a pallone. È proprio durante una partita di calcio che Andrea accusa un forte dolore alla pancia. Il giorno dopo i genitori si precipitano all’ospedale Gaslini e ricevono la diagnosi: tumore di Wilms, ovvero un tumore al rene. Il figlio di Sandro Giacobbe viene operato d’urgenza e inizia un percorso di cure che si è concluso per il meglio: “Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita. Avrei voluto morire io al suo posto. La cosa sembrava risolta ma tre anni dopo c’è stata una recidiva e ho dovuto fare una scelta difficilissima. Ho deciso di farlo operare e oggi è sanissimo”, ha raccontato il cantante a Domenica Live.

