Sangiuliano vs Ministero “troppi in ferie nel ponte”/ “Pranzo di lavoro a Ferragosto”

LA LETTERA-STRIGLIATA DEL MINISTRO SANGIULIANO AI DIRETTORI DEL MINISTERO: “TROPPI IN FERIE!”

Non è piaciuto affatto al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano vedere come diversi direttori generali del Ministero sia andato in ferie per il ponte del 25 aprile: e così ha inviato una lettera a metà tra “l’incazzato” e l’ironico in cui annuncia un giro di vite importante sul rapporto tra dipendenti pubblici e vacanze. “Dagospia” venuta in possesso della lettera l’ha resa pubblica scatenando così social e web con subito il consueto “giochino” da tifosi sui pro-contro il Ministro Sangiuliano.

«Gentili Direttori, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione»: inizia così la missiva dell’ex direttore del Tg2. Fermo restando che le ferie e le vacanze sono un diritto intangibile, come definisce lo stesso Sangiuliano nella lettera, «vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni».

SANGIULIANO FISSA PRANZO DI LAVORO A FERRAGOSTO. LE PRECEDENTI STRIGLIATE…

L’esempio riportato dal Ministro della Cultura è quello con le autorità e forze dell’ordine: «è come se le Forze dell’Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive». Al netto della strigliata sul ponte del 25 aprile, ecco l’annuncio che proietta la lettera di Sangiuliano verso alcuni “richiami” tipici da film di Fantozzi: «Con l’occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro. E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti».

Al netto che sarà interessante capire se realmente il 15 agosto vi sarà una riunione-pranzo di lavoro con il Ministro, la polemica sui direttori generali prosegue, specie dopo aver scoperto – rileva “La Repubblica” – che a chiedere un giorno di riposo sono stati ben 9 dirigenti su 11 totali. La lamentela del Ministro Sangiuliano contro i dipendenti del Ministero – dai dirigenti fino al personale di musei e sale – non è certo la prima giunta in questi primi 6 mesi di Governo: il 31 ottobre il titolare della Cultura si era adirato per la chiusura degli Uffizi di Firenze nel ponte di Ognissanti.











