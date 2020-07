Sanny Biemans: “Aiutatemi a cercare mio padre Italo”/ L’appello social diventa virale

“Aiutatemi a trovare mio padre Italo. Mia madre lo aveva conosciuto a Riccione, 51 anni fa. Di lui non ho mai avuto notizie”. L’appello arriva da Sanny Biemans, 50enne olandese che vive a Zutphen in Olanda. Sono ormai 20 anni che questa donna cerca il suo padre biologico ed è sempre lei a raccontare che sua madre, nell’estate del 1969, era arrivata in vacanza a Rimini e Riccione con un’amica ed è qui che ha incontrato suo padre, Italo. “Mia madre Truus e l’amica dormivano in un hotel della zona. Un giorno conobbero un gruppo di ragazzi italiani. Tra di loro c’era Italo, mia madre ricorda che era giovane. Forse erano coetanei”, ha raccontato la donna al Corrieredibologna.corriere.it. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine estivo che li ha portati a trascorrere una notte d’amore.

Sanny cerca suo padre Italo: “Lui e mia madre si sono conosciuti in Romagna

“Ecco perchè non posso nemmeno dire con certezza che Italo fosse romagnolo. Magari lo era o magari era un turista anche lui arrivato da chissà quale parte dell’Italia”, ha raccontato ancora Sanny Biemans. Eppure da qualche parte deve comunque iniziare la sua ricerca, ecco perché proprio dalla Raomagna, dove tutto è cominciato. Dopo la breve vacanza in Romagna, Truus e l’amica fecero rientro in Olanda. Qualche tempo dopo la donna ha poi scoperto di essere incinta. Nell’aprile del 1970 sarebbero nate Sanny e la sorella gemella, che ora la sta aiutando nell’impresa di cercare Italo. E anche le loro figlie sono eccitate dalla possibilità di poter riabbracciare nonno Italo: “Sono entusiaste dalla speranza per quanto piccola di poter ritrovare il loro nonno”, ha infatti aggiunto la donna. Riuscirà nell’impresa?



