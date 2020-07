Santa Maria Maddalena/ Video, il 22 luglio la patrona della gioventù femminile

Santa Maria Maddalena si celebra il 22 luglio di ogni anno. Questa è una delle più grandi Sante della Bibbia e un esempio leggendario della misericordia e della grazia di Dio. Le date precise della sua nascita e morte sono sconosciute, ma sappiamo che fu una presenza costante nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù. Maria Maddalena è stata a lungo considerata una prostituta nel cristianesimo occidentale, ma questo non è supportato nelle Sacre Scritture. La rappresentazione inesatta di Maria Maddalena come prostituta iniziò dopo una serie di prediche pasquali tenute nel 591, quando Papa Gregorio I confuse Maria Maddalena, che viene introdotta con Maria di Betania nel vangelo di Luca senza nome, come “donna peccatrice” che unge i piedi di Gesù. Ciò ha portato a una diffusa ma inesatta convinzione che fosse una prostituta pentita o una donna promiscua. L’identificazione di Maria Maddalena con Maria di Betania e la “donna peccaminosa” senza nome fu una grande controversia negli anni precedenti la Riforma e alcuni leader protestanti la respinsero.

Durante la Controriforma, la Chiesa cattolica ha definito Maria Maddalena come simbolo di penitenza. Nel 1969, l’identificazione di Maria Maddalena con Maria di Betania e la “donna peccatrice” fu rimossa dal Calendario Romano Generale da Papa Paolo VI , ma la sua visione come ex prostituta è rimasta nella cultura popolare. Maria Maddalena è considerata santa dai cattolici e dalle chiese ortodosse orientali , anglicane e luterane. Il Vangelo di Luca parla di Maria come una delle donne che viaggiò con Gesù e contribuì al suo sostentamento. Secondo la tradizione Maria era stata posseduta da sette demoni; tale affermazione fu ripetuta nel Vangelo di Marco. Nel primo secolo i demoni erano ampiamente ritenuti la causa di malattie fisiche e psicologiche. Alcuni studiosi del primo cristianesimo, affermarono che il riferimento al numero di demoni, ossia “sette”, potrebbe essere simbolico, poiché, nella tradizione ebraica, sette era il numero del completamento.

Santa Maria Maddalena, la Patrona della gioventù femminile

Santa Maria Maddalena divenne Patrona di varie istituzioni che si occupavano della gioventù femminile, come l’Ordine di Santa Maria Maddalena o le congregazioni delle Maddalene di Lubań, oltre che protettrice di giardinieri, profumieri, guantai, prostitute pentite e penitenti. Sono dedicate a Santa Maria Maddalena le chiese parrocchiali di Bordighera, Desenzano, Laverda, Longare. L’Isola della Maddalena, che è un importante centro di venerazione della Santa. Un altro importante luogo di venerazione intitolato alla memoria della santa è il borgo di Santa Maria Maddalena, frazione del comune di Occhiobello (provincia di Rovigo).

Video, il trailer del film su Maria Maddalena





© RIPRODUZIONE RISERVATA