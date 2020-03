SANTA MESSA E ANGELUS IN DIRETTA STREAMING/ Papa in “smart working” per coronavirus

La Santa Messa mattutina delle ore 7:00 e l’Angelus di Papa Francesco domenica 15 marzo 2020 saranno trasmessi in diretta da Casa Santa Marta per l’emergenza coronavirus. Anche la Chiesa e il Santo Padre devono modificare le loro abitudini (e quelle di milioni di fedeli) dinanzi al pericolo del contagio, cercando allo stesso tempo di non far mancare il sostegno spirituale in un momento quanto mai delicato come quello attuale. Così ecco la comunicazione diramata dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha fatto sapere che “di fronte alla situazione che si è venuta a creare a causa del coronavirus”, il Papa ha deciso per la sicurezza di tutti di rinunciare alla piazza gremita di fedeli e di proseguire le celebrazioni da quella che è anche la sua residenza. Una particolare forma di “smart working” quanto mai opportuna per preservare la salute del Santo Padre, dei fedeli senza per questo rinunciare alla Santa Messa.

SANTA MESSA PAPA FRANCESCO, DIRETTA STREAMING: ANGELUS DA SANTA MARTA

Nella nota diramata dalla Sala Stampa del Vaticano, si legge: “Per rispettare le norme che impongono il divieto di assembramenti al fine di evitare il diffondersi del virus COVID-19 – prosegue la nota – la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 15 marzo e l’Udienza Generale di mercoledì 18 marzo saranno trasmessi in diretta televisiva, anche sul sito Vatican News, e le immagini saranno distribuite da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da raggiungere comunque i fedeli di tutto il mondo”. Tra le piattaforme che manderanno la Santa Messa ci sarà ovviamente Tv2000, mentre l’Angelus come di consueto sarà trasmesso da Rai Uno. Nella prima parte della celebrazione di ieri, Papa Francesco ha rivolto una preghiera “per le persone ammalate in questa pandemia”. Queste le sue parole:”Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie, famiglie che da un giorno all’altro si trovano con i bambini a casa perché le scuole sono chiuse per sicurezza e devono gestire una situazione difficile e gestirla bene, con pace e anche con gioia. In modo speciale penso alle famiglie con qualche persona con disabilità. I centri di accoglienza diurni per le persone con disabilità sono chiusi e la persona rimane in famiglia. Preghiamo per le famiglie perché non perdano la pace in questo momento e riescano a portare avanti tutta la famiglia con fortezza e gioia”. Clicca qui per la diretta di Papa Francesco in streaming su Tv2000.

