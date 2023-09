Santa Messa Papa Francesco in Mongolia, diretta video/ Cina, incontro ecumenico e messaggio di pace

PAPA FRANCESCO IN MONGOLIA: LA SANTA MESSA E L’INCONTRO ECUMENICO

Oggi domenica 3 settembre è la giornata “clou” del lungo viaggio di Papa Francesco in Mongolia, iniziato lo scorso 31 agosto con ritorno in Vaticano previsto per la giornata di lunedì: prima l’incontro ecumenico interreligioso e poi la Santa Messa saranno gli eventi centrali di questa giornata del Santo Padre a Ulaanbaatar, da seguire rigorosamente in diretta video streaming con il canale YouTube di Vatican News (video a fondo pagina, ndr).

Si parte alle ore 10 in Mongolia – dunque le ore 4 in Italia – con l’incontro Ecumenico e Interreligioso previsto all’Hun Theatre con i rappresentanti delle altre religioni presenti in Mongolia: «l’incontro con esponenti di altre religioni è sempre finalizzato alla costruzione della pace e della fraternità e sappiamo quanto c’è ne bisogno oggi proprio di questo sforzo per costruire pace e fraternità», sottolineava il cardinale Parolin all’inizio del Viaggio in Mongolia. Seguirà alle ore 16 – le 10 da noi – con la Santa Messa all’interno della “Steppe Arena” davanti a migliaia di fedeli giunti da ogni parte del Paese per sentire riconfermata la propria fede cristiana. Come ha detto ancora Papa Francesco nel viaggio di andata verso la Mongolia, venire qui «è andare presso un popolo piccolo in una terra grande. La Mongolia sembra non finire e gli abitanti sono pochi, un popolo piccolo di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio, così lungo, così grande. Ci aiuterà capire cosa significa, ma non intellettualmente: capirlo con i sensi. La Mongolia si capisce con i sensi. Mi permetto di dire che farà bene forse ascoltare un po’ la musica di Borodin, che è stata capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia».

CINA, PACE E DIALOGO: L’IMPEGNO DI PAPA FRANCESCO IN MONGOLIA

L’invito in Mongolia e lo “sguardo” verso la Cina sono tra gli elementi di maggiore importanza di questo 43esimo Viaggio Apostolico di Papa Francesco: come ribadirà nell’omelia della Santa Messa di questa mattina (in Italia), la fede è una continua speranza nella pace incarnata da Gesù. Lo ha spiegato il Segretario di Stato in Vaticano cardinale Parolin accompagnando il Papa in questo viaggio in Mongolia: «Centrale per comprendere il viaggio è il motto “Sperare insieme”, perché – spiega il prelato – c’è tanto di bisogno di speranza, “una speranza che non è una vuota attesa, ma che si fonda, almeno per noi cristiani, sulle fede, cioè sulla presenza di Dio nella nostra storia, e che nello stesso tempo si trasforma in impegno personale e collettivo». L’interesse di Papa Francesco in Mongolia, prosegue il card. Parolin, è di incontrare questa comunità ridotta nei numeri, «ma giovane, vivace, affascinante per la sua peculiare storia e composizione. Inoltre, sarà molto significativa la dimensione interreligiosa, in un Paese che annovera una grande tradizione buddista»..

E poi ovviamente c’è il tema tutt’altro che secondario del rapporto con la Cina: come ha scritto Papa Francesco nel suo telegramma a Xi Jinping all’inizio della visita mongola, «Invio auguri di buoni auspici a Sua Eccellenza e al popolo cinese mentre attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia. Assicurandovi la mia preghiera per il benessere della Nazione, invoco su tutti voi le benedizioni divine dell’unità e della pace». Pechino ha replicato di avere molta “fiducia reciproca” e di voler «aumentare dialogo e rapporti» per la pacificazione tanto mondiale quanto tra Chiesa e Cina. Come dimostrato dal primo scambio di telegrammi tra Papa Francesco e Xi Jinping vi è grande interesse per il Vaticano in Cina, non solo per l’Accordo che ogni due anni viene rinnovato per garantire un minimo di garanzie e diritti ai cristiani sotto il regime comunista tra i più illiberali al mondo: spiega il cardinale Parolin, «Nel cuore del Santo Padre questo grande desiderio, un desiderio del tutto comprensibile che egli ha manifestato già più volte pubblicamente, di recarsi in quel nobile Paese, sia per visitare la comunità cattolica ed incoraggiarla nel cammino della fede e dell’unità, sia per incontrare le Autorità politiche, con le quali la Santa Sede ha stabilito da tempo un dialogo, nella fiducia che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che ci sono nel cammino, proprio per questa via del dialogo e dell’incontro, più che per quella dello scontro ideologico, si possano raggiungere frutti di bene per tutti».













