Sant’Elena/ Video, il 18 agosto si celebra la patrona di Colonia a Bonn

Sant’Elena viene festeggiata dalla chiesa cattolica nella giornata del 18 agosto. Conosciuta anche come Elena l’Imperatrice, fu la madre di Costantino e nacque pagana. Le notizie circa la vita di Santa Elena sono piuttosto confuse. Secondo alcune fonti storiche, nacque a Roma intorno al 250 d.C. da una famiglia nobile e fin da piccola dimostrò subito una mente sveglia e acuta. Fu data in sposa a Costanzo Cloro, un giovane ufficiale dell’esercito romano, e da queste nozze nel 272 nacque Costantino, il futuro imperatore. Nel 293 il marito venne nominato Cesare e per volere degli imperatori dovette ripudiare la moglie per sposare Teodora per motivi politici. La sua esistenza scorse tranquilla fino al 306 quando Costantino venne nominato nuovo imperatore e la volle a corte con il titolo di Augusta. A quel punto il suo fervore caritatevole poté trovare tutto il suo sfogo, soprattutto dopo aver ricevuto il battesimo. Santa Elena volle recuperare tutto il tempo perduto e iniziò ad aiutare i poveri, gli ammalati, i bisognosi. Avendo a disposizione tutte le ricchezze del regno, poté mettere in pratica molti atti caritatevoli ma si dedicò anche alla costruzione di nuove chiese e andò in pellegrinaggio a Gerusalemme dove riuscì ad individuare il Santo Sepolcro e i frammenti della croce di Gesù. Si trattenne a Gerusalemme per alcuni anni, per assistere alla costruzione della basilica da lei voluta e rientrò a Roma, dopo aver servito con umiltà le vergini del monastero che aveva fatto erigere in onore della Madonna. Morì nel 329 a Roma, fra le braccia amorevoli del figlio Costantino.

Sant’Elena, raffigurazione iconografica classica

Nell’iconografia classica, Sant’Elena viene raffigurata insieme al figlio, su uno dei due lati della Croce. Viene considerata la protettrice di dei fabbricanti di chiodi e di quelli di aghi, inoltre viene invocata da chi cerca qualcosa e non la trova, visto che fu Elena a ritrovare la Croce di Cristo. Tante le città di cui la Santa è patrona, come Colonia e Bonn, in Germania, e Elna, in Francia. Il suo culto è molto sentito anche in Russia dove nel giorno a lei dedicato, il 18 agosto, vengono piantati i semi di lino nella convinzione che l’influsso di Santa Elena farà crescere le piante lunghe come i capelli della Santa.

Gli altri Beati di oggi

Altri Santi festeggiati dalla chiesa cattolica nello stesso giorno sono Sant’Agapito, San Floro, San Firminio, San Franco, San Leone e San Macario.

