Sant’Ignazio da Laconi/ Oggi, 11 maggio si celebra il Frate Cappuccino della Sardegna

Tutti gli anni, l’11 maggio si celebra Sant’Ignazio da Laconi, un frate cappuccino sardo che visse nei primi anni del ‘700. La proclamazione a Santo fu decisa per la sua grande attività di servizio per gli altri e la devozione alla preghiera. Gli fu anche attribuita l’intercessione per la guarigione di un’inferma, di cui si narra che riuscì miracolosamente a recuperare l’uso delle gambe. Dal 2007 è patrono della Provincia di Oristano.

La vita del Santo

Sant’Ignazio da Laconi, al secolo Vincenzo Peis, nasce nel 1701 il 17 dicembre, nell’omonima cittadina in provincia di Oristano e vi risiede fino al 1721, lavorando nei campi. Educato ai valori cristiani, decide di farsi frate e proprio nel ’21 si trasferisce a Cagliari dove viene accolto presso i Cappuccini della città e inizia il suo noviziato con il nome di Ignazio. Terminato il noviziato, viene trasferito a Iglesias, ma da qui inizio una vita di peregrinazione da un convento della Sardegna all’altro, fra cui Quartu Sant’Elena, Sanluri, Domusnovas e ancora Cagliari, tanto che si fece conoscere da tutti gli abitanti dell’isola che nutrivano per lui affetto e devozione, in quanto era sempre pronto ad ascoltare con vivo interesse gli altri e a pregare per intercedere.

La carità nei confronti dei malati, dei deboli e dei poveri è stata la testimonianza diretta di numerose grazie e miracoli, fra cui quello verso l’inferma che riacquistò l’uso delle gambe e che gli valse, come prova certificata dalla Chiesa, la proclamazione a Santo. Sant’Ignazio è morto l’11 maggio 1781, data prescelta per la sua celebrazione. Fu nominato Beato nel giugno del 1940 da Papa Pio XII e divenne Santo il 21 ottobre del 1951 sotto il medesimo pontificato. Il suo corpo è attualmente conservato nella Chiesa di Sant’Ignazio a Cagliari ed esposto al pubblico in una teca di vetro.

La devozione al Santo

Il culto di San’Ignazio da Laconi è celebrato in particolare nella Sardegna centro-meridionale. A Laconi, naturalmente, in cui c’è ancora la casa in cui ha vissuto e la Chiesa in cui ricevette il battesimo, ma sopratutto a Cagliari, città in cui svolse principalmente la sua attività religiosa, con la Chiesa a lui dedicata e in cui si trova il suo corpo che tutti possono vedere e venerare. Sempre nel capoluogo sardo, presso il convento di Sant’Antonio, è possibile visitare la celletta in cui visse per molti anni.

Altre chiese a lui dedicate si trovano a Norbello, la prima a lui intitolata nel 1951, e a Domusnovas. Dopodiché feste e sagre in sua memoria si svolgono un po’ ovunque: da San Gavino Monreale a Nurallao, da Alghero a Sassari.

Gli altri Santi del giorno

L’8 maggio, oltre a Sant’Ignazio da Laconi, si celebrano anche Sant’Antimo Martire, San Fabio e San Basso di Nizza.











