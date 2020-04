SANTORI “IL PAPA MI HA TELEFONATO!”/ “Vuole incontrare le Sardine” ma è uno scherzo..

Pubblicità

Il Papa incontra le Sardine? Sembra strano a dirsi ma a sentire il leader Mattia Santori è tutto vero: Papa Francesco avrebbe chiamato telefonicamente il leader delle Sardine nel gennaio scorso, con Santori (che nei giorni scorsi si era espresso sulla crisi economica chiedendo una “Var” finanziaria) che ha risposto emozionatissimo e sbalordito per aver ricevuto una telefonata dal Santo Padre in persona. “E’ tanta roba, ci aveva invitato a un incontro. Pensavo a uno scherzo, ero emozionato: il suo messaggio è stato `Continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale.” Stando a quanto raccontato dallo stesso Santori, il Papa ha voluto avere un contatto diretto: “per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazza. Non l’ho mai detto prima – ha spiegato il leader del movimento – ma eravamo rimasti d’accordo per incontrarci, poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”. Dunque, se non fosse scoppiata la pandemia di covid-19, Papa Francesco avrebbe avuto un clamoroso incontro ravvicinato con le Sardine?

SANTORI VITTIMA DELLO SCHERZO DI CRUCIANI

La risposta, inesorabilmente, è… no. Il Papa non ha mai avuto intenzione di incontrare direttamente le Sardine e soprattutto non ha mai avuto un contatto telefonico con Santori. Si trattava di uno scherzo architettato da Radio 24 e “La Zanzara“, il programma condotto da Giuseppe Cruciani (impegnato nelle ultime ore in una strenua difesa di Vittorio Feltri), ormai abbondantemente conosciuto per i suoi tiri mancini implacabili. E la burla stavolta è riuscita fin troppo bene, visto che Radio 24 non ha mai reso noto lo scherzo e Santori si ritrovò a credere di essere chiamato dal Papa per organizzare un incontro, attraverso la segreteria di Stato Vaticana. In barba al detto “un bel gioco dura poco“, stavolta il leader delle Sardine è rimasto aggrappato alla speranza di un avvenimento incredibile che in realtà non si è mai verificato. E scoperto finalmente dello scherzo, è stato lo stesso Santori a voler correggere il tiro delle sue dichiarazioni, spiegando dunque come la telefonata del Papa fosse solo una burla, con l’amarezza non tanto per lo scherzo subito, ma per l’essere rimasto “appeso” per così tanto tempo.





