“Sara di Vaira si ritira”, Milly piange per il suo addio/ “Devo asciugarmi gli occhi”

Milly Carlucci saluta ufficialmente Sara di Vaira, l’insegnante di Ballando con le Stelle 2021 che ha deciso di ritirarsi dalle scene. “L’ultima volta ho guardato tutti i punti focali: il pubblico, il palco, la giuria, le telecamere…”, le parole della ballerina, pronunciate nella semifinale, che riascoltandosi si commuove. “Se sono rimasta è per la giuria, ma anche per i miei compagni che ho salutato mentre ballavo, noi ci stimoliamo a vicenda. Sapevo che c’era mia figlia Brenda e non immaginavo che avrei finito con lei l’esperienza a Ballando, è stato fantastico”, continua emozionata Sara Di Vaira. “Ci siamo guardati io e Milly e abbiamo capito tutto. Ho salutato il pavimento, questa è stata la mia ultima serata”, racconta ancora l’insegnante di Ballando.

Milly Carlucci crolla per l’addio di Sara di Vaira

Le sue parole d’addio precedono il saluto di Milly Carlucci, che inaspettatamente crolla ed è costretta a mandare la pubblicità per asciugarsi le lacrime. “Non è facile salutare una donna straordinaria, una maestra così grande. Sei un pezzo del mio cuore, per l’entusiasmo e la sincerità che hai portato nel mio programma”, le parole della conduttrice. “Sara ha deciso di interrompere quest’esperienza perché un’atleta capisce quando deve ritirarsi, ma posso dirvi che lei sarà con noi al Cantante Mascherato in altri ruolo”, preannuncia Milly Carlucci.

