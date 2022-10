Sara Manfuso abbandona il Grande Fratello Vip 2022/ “Dopo il caso di Marco Bellavia non riesco a restare”

Sara Manfuso ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2022: cos’è successo?

Sara Manfuso ha definitivamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 2022. La possibile uscita della giornalista era nell’aria ma la conferma è arrivata solo pochi minuti fa, con l’annuncio fatto dai canali ufficiali del reality. “Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip”, è l’annuncio fatto su Instagram; ma quali sono le motivazioni che hanno causato questo ritiro?

Già durante la diretta di lunedì Sara Manfuso, dopo quanto accaduto per il caso Bellavia, ha manifestato la volontà di abbandonare la Casa. Va ricordato che poco prima c’era stato un nuovo diverbio tra Sara e Sonia Bruganelli, alla fine del quale la Manfuso si era detta stufa di questi attacchi “gratuiti” nei suoi confronti. Questo malumore non è passato, nonostante l’intervento di Signorini.

Il conduttore ha infatti cercato di tranquillizzare Sara Manfuso, sottolineando l’importanza di una personalità come la sua all’interno della Casa; eppure nelle ultime ore Sara ha varcato la porta rossa, lasciando il programma. A svelarne le motivazioni è Pipol Tv che svela la parole di Sara prima dell’uscita dalla Casa:

“Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. – ha dichiarato la Manfuso, chiudendo – Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio. E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori”. C’è però chi pensa con malizia e crede che la sua uscita dalla Casa sia per prevenire brutte figure proprio per quanto detto su Marco Bellavia nei giorni scorsi.

