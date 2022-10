Sara Manfuso, lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ “Provo disagio a stare qui”

Sara Manfuso vuole lasciare il Grande Fratello Vip 2022?

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha riservato numerosi colpi di scena. Dalla squalifica di Ginevra Lamborghini, all’eliminazione di Giovanni Ciacci fino ai dubbi di Sara Manfuso. Sul finire della puntata la moglie del politico Andrea Romano è stata interrogata da Alfonso Signorini sulle sue intenzioni di restare o lasciare la casa del GF Vip. La giornalista ha confermato i suoi dubbi: “Mi è pesato tanto… Quello che è successo a Marco è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…”. La Manfuso ha aggiunto di non aver apprezzato lo spettacolo dato in tv nei confronti di Marco Bellavia: “Io so che mi sono comportata bene, però sto male per lui…”. Ma Alfonso Signorini ha preteso più chiarezza dalla concorrente, chiedendo se questo malumore sia dovuto al suo difficile rapporto con Sonia Bruganelli.

SARA MANFUSO RINNEGA LE ACCUSE SU MARCO BELLAVIA/ Scontro con Sonia Bruganelli

Sara Manfuso: nessun feeling con Sonia Bruganelli

“Tu sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco…Abbiamo visto i filmati… Questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia? Diciamo le cose come stanno…”, ha chiesto Alfonso Signorini alla concorrente. Ricordiamo che nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha ironizzato – sui social – sulla sconfitta incassata da Andrea Romano alle urne: il marito di Sara Manfuso non è andato oltre il 33,81%. “Con Sonia è evidente che non ci sia feeling…”, ha replicato la Manfuso con un sorriso. A quel punto è intervenuta l’opinionista dicendo che si sarebbe aspettata molto di più da lei e informandola che sui social è stata contestata anche lei per i suoi comportamenti nei confronti di marco Bellavia: “Vedrai che ci sono stati commenti e atteggiamenti che hanno fatto sembrare che tutta questa empatia non l’abbia avuta…”. In conclusione Sara ha promesso che rifletterà molto se abbandonare o meno. “Fai bene a riflettere perché non c’è un solo motivo per cui tu debba lasciare…”, ha sentenziato Signorini.

