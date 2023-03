Sara Manfuso: a teatro a vedere Barbara D’Urso

Sara Manfuso era tra il pubblico che sabato sera ha assisto allo spettacolo teatrale di Barbara D’Urso, “Taxi a Due Piazze”, a Montecatini Terme in Toscana. A pochi minuti dall’inizio dello spettacolo, al Teatro Verdi sono scattate le sirene anti incendio e si sono accese le luci di emergenza. Per fortuna era un falso allarme e non c’è stato nessun incendio. “Grazie anche a voi perché nei primi dieci minuti siete rimasti inchiodati qui e non è stato facile. Perché recitare con un allarme non è stato facile. Mi sono detta ‘mo adesso ci incendiamo tutti quanti’. Devo dire che continuare è stato complicatissimo e quindi grazie per non esservi distratti”, ha detto alla fine la d’Urso.

Sara Manfuso, paura a teatro con Barbara d’Urso/ "Allarme e sirene: il panico..."

Sara Manfuso, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha raccontato a Biccy quanto successo in teatro: “Abbiamo vissuto un weekend da cardiopalma, il sabato sera a Montecatini Terme, con Taxi a Due Piazze di Barbara d’Urso, il panico a pochi minuti dall’inizio della messa in scena. Allarme che scatta, sirene, luci che lampeggiano. E tutto questo non per qualche istante, ma per quella che sembrava essere un’eternità”.

Lino Guanciale: "Il teatro m'ha cambiato la vita"/ "Mia moglie? Rapporto senza ruoli"

Sara Manfuso: “Il panico lo abbiamo vissuto”

La giornalista Sara Manfuso ha raccontato nei dettagli quanto successo all’inizio dello spettacolo di Barbara D’Urso e Franco Oppini: “La sala era gremita, la gente che si guarda in faccia con fare interrogativo per dirsi ‘ma adesso che facciamo, scappiamo o restiamo qui?’. E non per senso di irresponsabilità, ma per una strana e inspiegabile magia che si è venuta a creare – perché già a qualche minuto dall’inizio ridevamo come pazzi perché la commedia è davvero esilarante – si è rimasti tutti quanti seduti, così come gli attori hanno continuato ad interpretare il loro ruolo in commedia”. Fortunatamente si è tratto di un falso allarme: “Tutto è andato bene, siamo stati molto fortunati, certamente poteva andare in modo diverso, però siamo qui a poterne parlare, il panico lo abbiamo vissuto, abbiamo anche riso tanto per fortuna. In ogni caso è stata una serata degna di una busta choc della d’Urso”, ha concluso la Manfuso

LEGGI ANCHE:

Martina Nasoni "Daniele? Nulla da riallacciare"/ "Dove è iniziato è anche finito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA