Sara Manfuso rinnega le accuse su Marco Bellavia/ “Non poteva fare altro per lui”

Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 2022 si difende dalle accuse di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Il Caso Marco Bellavia continua a far discutere fuori e dentro la casa con i vipponi messi alla berlina dal pubblico che chiede a gran voce la squalifica di tutti. A difendersi dalla accuse è stata l’opinionista di diversi programmi televisivi che ha raccontato: “prima della nomination di giovedì scorso ho parlato 1 ora e mezzo con Marco. Lui si è sfogato, ha pianto, ci siamo anche abbracciato, ma ad un certo punto ho capito che non potevo far altro per lui perchè quello che stava passando era fuori dalla sua portata”. Con queste parole la Manfuso ha cercato di tirarsi fuori dal “caso Marco Bellavia”, ma a riportarla sul pianeta è stata Sonia Bruganelli pungente e precisa come sempre.

Sonia Bruganelli riprende Sara Manfuso sul caso Marco Bellavia

Dallo studio del Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli ha affrontato il delicato tema di Marco Bellavia dicendo: “di fronte ad una persona più lenta e in difficoltà, c’è chi sceglie di mettere una pacca sulle spalle, di dire una parola”. L’opinionista poi prosegue citando proprio l’opinionista televisiva che poco prima si era dissociata dalle accuse, ma la Bruganelli precisa come sempre ribatte: “c’è chi come per esempio a Sara Manfuso che non ha capito, tu fai sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui potevi fare la differenza hai fatto un passo indietro”.

Che dire Sonia Bruganelli ha asfaltato ancora una volta la Manfuso che durante la diretta ha cercato di tagliarsi fuori da un momento orrendo di televisione italiana, come sottolineato dallo stesso Alfonso Signorini, momento di cui è stata anche lei protagonista visto che è stata indifferente al malessere del conduttore che è stato emarginato da buona parte del gruppo nella casa.

