Sara Nanna e Leone, fidanzata e figlio Patrick Pugliese/ Doppia sorpresa al GF Vip?

Sara Nanna supporta il fidanzato Patrick al Grande Fratello Vip

Mentre Patrick Ray Pugliese si appresta a conoscere l’esito dell’ennesima nomination che lo vedere protagonista al Grande Fratello Vip 4, la sua fidanzata Sara Nanna continua a sostenerlo sui social. Finora per il gieffino non sono arrivate ancora sorprese ma questa sera potrebbe arrivare l’atteso momento e ad attenderlo potrebbe esserci proprio lei: la sua Sara. “In bocca al lupo x stasera amore mio @patrickrayofficial ti amo Forza” ha scritto solo poche ore fa su Instagram la Nanna, augurando a Patrick di superare l’ennesimo televoto. I due sono molto uniti, eppure discreti nel loro amore. Patrick ha spesso citato Sara ma sempre in modo molto garbato, mentre lei sui social continua a sostenerlo e a chiedere ai fan di fare lo stesso.

Patrick Ray Pugliese: arriva la sorpresa del figlio Leone?

A fare il tifo per Patrick Pugliese non c’è soltanto la bella Sara Nanna ma anche un bambino molto speciale: il suo Leone. Al Grande Fratello Vip non si è ancora mai parlato del figlio che Patrick ha avuto dalla sua relazione con Martina Pascutti che, come lui, il GF lo conosce bene. È proprio per questo che Alfonso Signorini potrebbe approfittare di questa serata speciale, che lo vede nuovamente in nomination, per far arrivare al gieffino una sorpresa di suo figlio, magari una letterina. Che sia dunque in arrivo per lui una grande emozione?





