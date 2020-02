Sara Nanna, fidanzata Patrick Pugliese/ Alfonso:”sorprese in arrivo”, lui:”Lo sai, io sono molto riservato..”

“Domani è il compleanno della mia fidanzata e volevo farle gli auguri. Auguri Sara!” Poche parole ma ricche di sentimento quelle di Patrick Pugliese alla sua Sara Nanna. È lei la fidanzata di uno dei concorrenti più amati di questa edizione, una donna che però preferisce rimanere lontana dai riflettori. Eppure Alfonso Signorini avverte Patrick “A proposito, guarda che presto ci saranno per te delle belle sorprese”, ma lui ammette di esserne imbarazzato “Lo sai, io sono molto riservato..” E infatti finora poco ha parlato della sua vita privata con la bella Sara.

Sara Nanna emozionata dagli auguri del fidanzato Patrick Pugliese

Patrick non sa che Sara Nanna lo segue sempre ed è costantemente pronta a supportarlo da casa. Nonostante finora il gieffino non abbia avuto notizie della sua dolce metà, Sara è costantemente attiva sui social, pronta a tifare per lui e condividere con i follower i momento più significativi e divertenti del suo fidanzato. E non si è persa di certo gli auguri in diretta di Patrick per il suo compleanno, infatti pochi istanti dopo ha condiviso sui suoi social il momento in questione, quasi come un ringraziamento emozionato per il gesto del suo amato compagno. Non è da escludere che Sara faccia il suo ingresso nella Casa nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip.

