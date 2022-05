Sarah Altobello: “Carmen Di Pietro troppo morbosa col figlio”/ “Complesso di Edipo”

Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis nel mirino

Si parla di Isola dei Famosi 2022 nella puntata di Mattino Cinque del 17 maggio. In studio le opinioniste Patrizia Groppelli e Sarah Altobello analizzano il comportamento di Maria Laura De Vitis e di madre e figlio, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. C’è chi si schiera contro la De Vitis, come la Groppelli, e chi trova invece che l’atteggiamento di Carmen col figlio sia sbagliato. “Maria Laura la conosciamo da un anno ormai: – tuona la Groppelli in studio – è partita con la storia di Paolo Brosio, quindi è arrivata ai reality, ha fatto il programma La Pupa e il Secchione e faceva la gatta con due-tre persone, adesso mi va sull’Isola e fa la gatta anche con questo, alla fine diventa anche un pessimo esempio!” accusa ancora la pungente opinionista.

Sarah Altobello critica Carmen Di Pietro: “Troppo morbosa col figlio all’Isola”

Sarah Altobello invece si focalizza su quello che è il rapporto tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Per l’ex naufraga la donna ha un rapporto oppressivo nei confronti del figlio e lui, invece, sarebbe troppo succube dei suoi giudizi. “Io vedo un Complesso di Edipo che non riesce a staccare, anche Carmen è un po’ troppo morbosa nei confronti del figlio, dovrebbe essere più libera.” dichiara la Altobello. Le critiche maggiori sono però proprio per la De Vitis, il cui interessamento ad Alessandro sarebbe soltanto frutto di una strategia volta a rimanere il più possibile all’Isola dei Famosi 2022.

