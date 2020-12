Sarah Tognazzi, figlia di Ricky e Flavia Toso/ Dalla sua prima moglie…

Sarah Tognazzi, chi è? La figlia di Ricky Tognazzi e Flavia Toso

La vita privata di Ricky Tognazzi è sicuramente molto diversa da quella del padre che ha amato le donne e che ha avuto dei figli con loro. L’attore, regista e sceneggiatore marito di Simonetta Izzo ha al suo “attivo” solo una figlia Sarah Tognazzi, anche se alcuni riportano il nome di una misteriosa Giulia, una ragazza di cui non si sa molto e che secondo alcuni non esiste nemmeno. A Oggi è un altro giorno oggi Ricky Tognazzi sarà ospite per presentare il libro sull’amato padre e magari avrà modo di parlare anche della sua vita privata e di quella che è la sua famiglia allargata, parlerà anche della figlia o delle figlie? Sarah Tognazzi è la figlia di Ricky e della sua ex moglie Flavia Toso, vive a Londra e si dedica alla propria attività di produttrice e regista di corti cinematografici e video musicali e sta lontana dai social e dalla vita sotto i riflettori e alla luce del gossip.

Che lavoro fa Sarah Tognazzi?

Sarah ha studiato a Cheltenham e Bristol specializzandosi in Film & Theatre Studies, si è stabilita poi a Londra dove vive e lavora. Prima di trovare la sua vera vocazione, i cortometraggi e i video musicali, Sarah Tognazzi ha calcato le scene apparendo in alcuni film nei primi anni 2000, ovvero Metronotte (2000), Io No (2003), La Tigre e La Neve (2005). La giovane è figlia della prima moglie di Ricky Tognazzi, Flavia Toso, i due si sono lasciati quando lei era ancora piccola.



