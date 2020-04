SATELLITI STARLINK NEL CIELO DI SAVONA/ Video, ma c’è chi grida agli Ufo…

Pubblicità

C’hanno pensato i satelliti Starlink di Space X, il progetto di Elon Musk che mira a sviluppare la copertura internet sul Pianeta Terra, ad illuminare una serata altrimenti cupa, a spezzare la monotonia della quarantena da coronavirus. Decine e decine di segnalazioni quelle arrivate intorno alle 21:15 di ieri, venerdì 17, in quel di Savona, teatro di un fenomeno alquanto curioso verificatosi già il 24 dicembre scorso, al punto da essere ribattezzato “La slitta di Babbo Natale”. Come riportato da La Stampa, nel cielo notturno ha fatto capolino “una serie di luci in movimento rettilineo da ovest-nordovest verso est-sudest a cadenza regolare” che ha tenuto con il naso all’insù appassionati di fenomeni celesti e semplici curiosi. Nel corso del tempo i satelliti Starlink si allontaneranno fino a non essere più visibili ad occhio nudo.

SATELLITI STARLINK A SAVONA: VIDEO, ELON MUSK O UFO?

Eppure non tutti sono convinti che lo spettacolo visto ieri sia stato offerto dai satelliti Starlink di Elon Musk. Massimo Fratini, tra i massimi esperti internazionali di ufologia, ha infatti spiegato: “Sto ricevendo moltissime segnalazioni di una flotta UFO avvistata ieri e nei giorni precedenti. Molti dicono che si sia trattato della flotta StarLink che è transitata verso le 21.15 – 21.30 di ieri e si dirigevano verso est. Ma la cosa strana è che molti hanno visto sfere di luce che si muovevano sparpagliate e a grappolo. Alcune sfere si muovevano a zig-zag, il che non ha nulla a che vedere con i satelliti StarLink che si muovono tutti in fila uno a presso all’altro”. Come riportato da Il Fato, Fratini ha continuato: “Un signore in Toscana (Porto Santo Stefano n.d.r.) ha fotografato intorno alle ore 22,00 una flotta di sfere di luce che transitavano subito dopo aver notato la presenza di una sfera di luce più grande ferma nel cielo. La sfera che arriva e si ferma, cambiando colore e aspettando la flotta di UFO, si chiama “sfera sentinella”. Una volta passato il gruppo di UFO, la sfera svanisce nel nulla”.





