“Sbagliato aspettare nuovi vaccini”/ Locatelli: “Tutti over 12 possono fare 4a dose”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha rilasciato un’intervista ai colleghi del quotidiano “Avvenire”, affrontando anche la questione relativa ai vaccini Covid e alla quarta dose aggiornata a Omicron. In primis, l’esperto ha tenuto a ricordare che per mezzo della vaccinazione contro il Coronavirus, “nel primo anno della loro applicazione i vaccini hanno salvato 20 milioni di vite nel mondo, un numero che corrisponde a un terzo della popolazione italiana”.

Secondo Locatelli, in questa fase è opportuno conferire ulteriore protezione rispetto al rischio di sviluppare malattia grave o di morire. Ecco perché “raccomandiamo che aderiscano alla campagna prioritariamente le persone a rischio, cioè chi per questioni anagrafiche o per patologie concomitanti è più esposto: mi riferisco in particolar modo agli over 60 o a chi presenta un’alterazione della risposta immunologica, a chi soffre di fibrosi polmonare, ai diabetici, a chi ha problemi cardiaci seri, tanto per fare un esempio. Ma la raccomandazione si estende anche agli operatori sanitari, a chi lavora nelle Rsa e agli ospiti di queste strutture, alle donne in gravidanza. Lo strumento che abbiamo già sono i vaccini bivalenti, che determinano un aumento significativo dei titoli anticorpali anche contro BA.4 e BA.5, dominanti nel nostro Paese”.

FRANCO LOCATELLI: “ERRORE ASPETTARE VACCINI AGGIORNATI”

Sempre su “Avvenire”, Franco Locatelli ha sottolineato che a breve arrivano anche i vaccini più nuovi, disegnati proprio su BA.4 e BA.5 e approvati poche ore fa dall’Ema: “Tutti i vaccini che abbiamo sono però validi ed efficaci nel prevenire la malattia grave e la morte da Covid. Il punto fondamentale è la tempestività della vaccinazione, non la tipologia di vaccino con cui si procede alla somministrazione: la stessa Ema, nel comunicato elaborato in collaborazione con Ecdc, lo ha spiegato a chiare lettere proprio in occasione dell’approvazione dei bivalenti”.

Il messaggio è chiaro, insomma: aspettare non ha senso, in quanto i vaccini approvati lunedì e codificati per BA.4 e BA.5 arriveranno in Italia non prima di due o tre settimane e “ritardare la vaccinazione nelle categorie a rischio che ho elencato poco fa, specie se il precedente richiamo è lontano nel tempo, sarebbe un errore. Possono riceverli tutti gli over 12, a patto che l’ultima vaccinazione o l’eventuale infezione da Covid risalgano a più di 4 mesi fa. Nell’offrire questa possibilità le autorità sanitarie italiane si sono allineate alla posizione espressa dall’Ema”.











