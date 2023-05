SCALDABAGNI BOSCH/ Gas, elettrici o pompa di calore, ecco come abbinano risparmio, efficienza e sicurezza

Una soluzione per tutti, per chi è single ma anche per chi ha una grande famiglia. Calibrata in base alle esigenze di ognuno e naturalmente all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Gli scaldabagni Bosch a gas, elettrici e abbinabili al solare termico, in pompa di calore, offrono diverse possibilità per la produzione di acqua calda sanitaria, tenendo conto delle necessità di ognuno e del rispetto dovuto all’ambiente: il massimo comfort domestico per un bagno caldo o una doccia, assicurando la quantità d’acqua richiesta.

Soluzioni in grado di garantire l’attenzione al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica: un impegno partito già nel 2015 con prodotti realizzati in linea con le norme ErP (Energy Related Products) che permettono, appunto, di risparmiare energia, e proseguito nel segno della normativa europea del 2018 sui criteri di efficienza energetica, rispetto alla quale Bosch ha offerto nel tempo una gamma di soluzioni rinnovata nelle prestazioni e nell’estetica. Per chi deve sostituire il vecchio scaldabagno o deve semplicemente installarlo in una casa nuova sono disponibili una serie di modelli che si possono adattare alle diverse esigenze abitative.

Tra questi, ad esempio, Therm 5700 S, scaldabagno a gas con una tecnologia sofisticata che confronta costantemente la temperatura reale e quella desiderata e che permette a chi lo usa di interagire facilmente grazie a un display intuitivo con una regolazione touch. Rimanendo nell’ambito dello scaldabagno a gas c’è poi la soluzione Therm 5600 O, progettato per l’esterno e quindi in grado di resistere a polvere, umidità e anche a temperature fino a 20 gradi sottozero. Non ha bisogno di sistemi di aspirazione, né di scarico fumi, è compatto, quindi adattabile agli spazi della casa, e con un regolatore da interni in vetro che dà la possibilità di gestire comodamente le sue funzioni.

Ma i modelli innovativi non sono finiti qui: ci sono Therm 4300 e Therm 4200. Il primo, a gas, con un ingombro di soli 350 mm di larghezza, è realizzato con un’accensione molto innovativa, che sfrutta la forza dell’acqua senza fili elettrici o batterie. Ma soprattutto consente di risparmiare il 25% rispetto agli scaldabagni tradizionali che hanno l’accensione elettrica. Il secondo, invece, compatto e alimentato a batterie, è dotato di un triplo sistema di sensori e controlli che garantiscono il blocco immediato in caso di anomalie di funzionamento dello scaldabagno.

Sul fronte degli scaldabagni elettrici una delle soluzioni più innovative è quella di Tronic 4000T, che offre diversi vantaggi: oltre a un interfaccia touchscreen per un uso intuitivo garantisce consumi e costi ridotti, con una classe energetica B. Sono disponibili diverse modalità: quella “intelligente”, che regola la produzione dell’acqua calda in base alle esigenze, quella “manuale” che garantisce la temperatura impostata a tutto il volume d’acqua e quella “vacanze” che mantiene la temperatura a un livello minimo. C’è anche una funzione automatica per ridurre il rischio relativo ai batteri della legionella.

Gli scaldacqua Bosch, infine, sono anche in pompa di calore, come il modello Compress 5001 DW. Qui i principali vantaggi riguardano l’elevata efficienza del riscaldamento dell’acqua anche con temperature rigide, ma anche la sostenibilità grazie all’impiego del gas refrigerante R513a con ridotto GWP. Ci sono modelli con serbatoio da 200 e 260 litri, disponibili in versione serpentino per un collegamento all’impianto solare o a un altro tipo di generatore. La funzione Boost permette di ottenere tanta acqua calda anche in tempi relativamente brevi.

(Marco Tedesco)

