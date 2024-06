Scaletta concerto 105 Summer Festival a Genova oggi 28 giugno 2024/ Diretta streaming: gli artisti sul palco

105 Summer Festival, il concerto a Genova: le informazioni utili

Torna il grande appuntamento con uno dei concerti più attesi dell’estate italiana da parte dei fan, questa sera venerdì 28 giugno si terrà a Genova la reunion di tantissimi artisti italiani, pronti a scatenare l’entusiasmo della folla presente per il 105 Summer Festival. A presentare l’evento del quale vi forniremo la scaletta e le informazioni riguardanti la diretta streaming (su Radio 105 tv) nei giorni scorsi ci ha pensato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: “Un grande concerto, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, capaci di attrarre un grande pubblico e di soddisfare le preferenze di tutti, dai più giovani fino agli adulti” le parole del politico che ha accolto ancora una volta l’atteso evento di stasera nel capoluogo ligure.

Dopo il successo della scorsa edizione, con oltre 40mila presenze, il 105 Summer Festival rinnova l’invito a partecipare allo show di musica con i migliori cantanti italiani sul palco, dall’attesissima Angelina Mango fino ad Ermal Meta, la Liguria si conferma ancora una volta una regione in grado di accogliere concerti di tale portata e pronti a richiamare appassionati da ogni angolo d’Italia.

Scaletta e diretta streaming del concerto 105 Summer Festival

Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco questa sera a Genova per il 105 Summer Festival, dalla vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo Angelina, passando per Alfa, Ermal Meta, Capoplaza e i Bnkr44, con artisti in grado di accontentare sia i più giovani che le altre generazioni amanti della musica. Non è stata fornita una scaletta precisa del 105 Summer Festival con ordine di uscita esatto, ma sappiamo che oltre ai sopracitati cantanti suoneranno live dalla Liguria anche Il Tre, Irama, Kaput, Michele Bravi, Mondomarcio, Negramaro, Rhove, Rosa Chemical, Santi Francesi, Sina, The Ramona Flowers, Wax e poi ancora Clara, i Coma_Cose, Cristiano Maglioglio, Cioffi e Berna, per uno spettacolo davvero imperdibile.

Come confermato anche dalle parole del numero uno della Liguria la speranza è quella di replicare, se non addirittura superare, il successo dello scorso anno e le premesse per vivere una serata di grande musica ci sono sicuramente tutte, grazie ai tanti artisti che si esibiranno sul palco.











