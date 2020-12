SCANZI CONTRO CACCIARI/ Video, lite dalla Gruber: “sai sempre tutto tu!”

Nervi tesi nella puntata di ieri di Otto e Mezzo per Andrea Scanzi e Massimo Cacciari, protagonisti di una lite avente come tema la possibile caduta di governo e il suo potenziale artefice, Matteo Renzi. A scatenare la discussione è stato il ragionamento del giornalista de Il Fatto Quotidiano: “Io vi sento parlare di visione, di fisco, ma ci rendiamo conto che questo governo può cadere tra due settimane perché lo vuole Renzi? In piena pandemia, con una vaccinazione straordinaria, io devo sentire Renzi che dice a Conte che se non fa come dice lui salta tutto. Ma voi siete pazzi! Dentro una pandemia devo sentire uno che ha il 2% che detta le regole: ma ci rendiamo conto?“. Una narrazione, quella di Scanzi, che ha suscitato la reazione di un Cacciari deciso a smentire la tesi del giornalista, suggerendo in un certo senso che si trattasse di una versione semplicistica delle cose. “Ma dai Scanzi, adesso non diciamo che il governo cade per colpa di Renzi…“. E’ stato a quel punto che Scanzi è sbottato…

SCANZI VS CACCIARI: “OGNI VOLTA SA SEMPRE TUTTO LEI!”

“Allora Cacciari lei che sa sempre tutto! Ogni volta Cacciari deve far sempre ‘sta sintesi: nessuno sa tutto, lei sa tutto. Ci dica allora, per chi cade il governo se non per Renzi?“. Il professore veneziano, inizialmente forse spiazzato dalla replica sul personale di Scanzi, ha inizialmente esitato, salvo pochi secondi dopo alzare a sua volta il volume della discussione, sbuffando vistosamente rispetto al tentativo di Lilli Gruber di mettere ordine tra i duellanti:”Renzi non potrebbe far cadere nulla se il governo ci dicesse come recupera quei 200-250 miliardi che fanno star tranquilli tutti. Se ci fosse un piano di questo genere, Renzi non potrebbe far cadere niente. Renzi può fare quello che fa per la debolezza di Pd e M5S, che non sanno cosa fare e come farlo. Se un governo non sa da che parte andare, cade: Renzi o non Renzi…“. Insomma, il dilemma rimane: il governo potrebbe cadere per colpa di Renzi o il leader di Italia Viva lo condannerà per via del suo immobilismo? Clicca qui per il video della lite a Otto e mezzo!



