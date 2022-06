Scherzi a Parte, replica/ Anticipazioni e ospiti 9 giugno: Vissani, Arcuri e Roncato

Scherzi a parte, ospiti della prima puntata

Su Canale 5 tornano le puntate dell’ultima edizione di “Scherzi a parte”, lo show condotto da Enrico Papi. Questa sera, giovedì 9 giugno, alle 21.45 andrà in onda la replica della prima puntata della quindicesima edizione, andata in onda per la prima volta il 12 settembre 2021. Gli ospiti della prima puntata sono: l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia e l’attore Andrea Roncato. Rivedremo anche lo scherzo in diretta fatto a Orietta Berti, realizzato dal conduttore con la complicità degli ospiti. Nella prima puntata di “Scherzi a parte” al fianco di Enrico Papi ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia 2019, nel ruolo di complice e protagonista di una candid camera.

Scherzi a parte, le repliche su Canale 5

Nelle prossime puntata di “Scherzi a parte”, in replica su Canale 5 ritroveremo al fianco di Enrico Papi: Estefania Bernal, Miss Argentina 2016 e attualmente naufraga dell’Isola dei famosi 2022, l’influencer Antonella Fiordelisi, le showgirl Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. La regia del programma è affidata a Roberto Cenci. Quest’anno “Scherzi a parte” compie 30 anni: il programma ha debuttato su Italia 1 nel 1992 con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri. La prima edizione è stata inaugurata dallo scherzo a Giorgio Faletti. La nuova edizione, ovvero la sedicesima, partirà domenica 18 settembre 2022 in prima serata su Canale 5 subito dopo Paperissima sprint. Al timone confermato Enrico Papi.

