Schiaffi a bambini, pediatri invitano il Governo Uk a renderli un reato/ Ma 62% degli inglesi non è d’accordo

Il Royal College of Paediatrics and Child Health ha invitato il Governo dell’Uk a rendere gli schiaffi ai bambini un reato. Le legislazioni di Inghilterra e Irlanda del Nord, come riportato dal Mirror, non includono questo comportamento nelle rispettive legislazioni, a differenza del resto del Paese. I pediatri tuttavia sono dell’idea che ci sia bisogno di uniformare le norme. “È uno scandalo che solo la Scozia e il Galles abbiano bandito questa pratica ingiusta, pericolosa e dannosa”, hanno scritto.

Sadiq Khan eletto sindaco di Londra: terzo mandato/ Sunak in allarme in vista delle elezioni generali

Il rapporto include anche i dettagli sulle conseguenze che possono essere riportate dai bambini che subiscono periodicamente schiaffi da parte dei genitori o da altri adulti. Questi sono “molto più propensi a soffrire di problemi di salute mentale, a comportarsi male a scuola e a subire aggressioni o abusi fisici”, si legge. Le scoperte di questo genere sono relativamente “nuove”, dato che fino a pochi decenni fa le punizioni corporali erano di uso comune in molte famiglie. Adesso, però, i metodi di educazione sono decisamente cambiati, almeno per quel che riguarda le abitudini più diffuse. Non sono però pochi coloro che ritengono, a differenza di quanto affermato dai pediatri, che uno schiaffo sia a volte una “punizione ragionevole”.

Astrazeneca ritira vaccino anti Covid: revocata autorizzazione in Ue/ "Così non fornirà dati sulla sicurezza"

Il parere della popolazione in Uk sugli schiaffi ai bambini

Il Mirror, dopo la proposta del Royal College of Paediatrics and Child Health, ha lanciato infatti un sondaggio sugli schiaffi ai bambini. È stato chiesto alla popolazione se sia necessaria una legge che li vieti in modo ufficiale. Il 62% degli intervistati ha dichiarato di non essere d’accordo con questa ipotesi, mentre il 34% si è espresso a favore. Il restante 4% ha deciso di non esprimersi in merito. In sostanza in molti in Uk continuano a pensare che sia legittimo educare i propri figli con punizioni corporali, più o meno violente.

"Attivisti trans vanno fermati"/ L'allarme della dottoressa: "Sesso è fondamentale per le diagnosi mediche"

La sensazione però è che la discussione sul tema sia destinata a rimanere aperta per molto tempo. È quanto accaduto d’altronde con quello della violenza sulle donne, tuttora molto caldo. In pochissimi, ad oggi, sosterrebbero che è giusto punire le proprie mogli o fidanzate con uno schiaffo. In passato, però, non era certamente così.











© RIPRODUZIONE RISERVATA